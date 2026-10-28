Yanina Latorre filtró los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch: "Pensé en hacerlo con vos"

La conductora de SQP mostró el detalle de las conversaciones entre el productor y la cantante que desataron la furia de Julieta Prandi: "Ella le revisó el celular y esperaba que él se lo cuente".

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega suma un nuevo capítulo porque Yanina Latorre mostró todas las conversaciones del productor musical con la supuesta tercera en discordia Josefina Lynch. Allí arreglan para grabar en el estudio y eso desató la furia de su esposa, lo que derivó en separación.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

En las capturas de pantalla que Yanina mostró en Sálvese quien pueda aparece un primer contacto de la cantante gracias a la intervención de Ana Paula Dutil, la expareja de Emanuel y madre de sus hijos.

“Te molesto por lo siguiente: quisiera grabar el cover de una canción. Pensé en la posibilidad de hacerlo con vos, si tenés ganas y tiempo para hacerlo estos días ”, inició Lynch. Emanuel respondió: “Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”.

Todo esto pasó el 5 de octubre y arreglaron para el viernes 9 de octubre. En la previa de ese día, Julieta Prandi habría agarrado el celular de su novio, lo habría leído, pero no actuó, según Yanina porque “esperaba a que él se lo cuente”. Latorre contó que él se fue a trabajar sin darle detalles y se armó el escándalo.

“El viernes, como ya sabía que iban a grabar, Julieta estuvo todo el día mirando las stories de Josefina”, agregó la conductora y fue entonces que ahí le pidió a Emanuel que no vuelva.

Las conversaciones siguieron a modo laboral y luego tuvieron un contacto más para acordar el comunicado que Lynch iba a publicar para desmentir todas las versiones. “Me están levantando de todos lados por mi visita a tu estudio el fin de semana. Quería saber si estabas de acuerdo en que salga a decir que no hiciste nada conmigo”, decía el chat.

“Hola Josefina. Estoy al tanto de lo que me contas. Estoy un tanto superado por toda la situación y lamento profundamente que te hayan involucrado. No puedo creerlo. Creeme que lo lamento mucho, de verdad”, respondió Ortega. Sin embargo, Lynch confesó su enojo en SQP porque no recibió ningún pedido de disculpas.

Revelaron el mensaje con el que Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega en medio de un ataque de celos: "No vuelvas"

Tras regresar de sus vacaciones por Europa, Yanina Latorre volvió a meterse de lleno en el escándalo por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Con nueva información sobre lo que habría ocurrido puertas adentro de la pareja, la conductora reveló cómo fueron las últimas horas del matrimonio y hasta dio a conocer el contundente mensaje con el que la modelo habría decidido ponerle punto final a la relación.

De regreso a SQP, Latorre comenzó a reconstruir cronológicamente los hechos que, según su información, desencadenaron la ruptura. "Prandi le revisa el celular y ve que Emanuel habla por primera vez con Josefina. Esa semana él no le cuenta nada que estaba hablando con una chica para trabajar en su estudio de grabación", comenzó relatando.

Sin embargo, lo que más habría molestado a Julieta no fue solamente el intercambio de mensajes, sino que su marido no le hubiera contado sobre ese contacto. "El jueves le revisa el celular, ve estos mensajes, no le pregunta nada a Ortega, espera que él le comente. Le tenía prohibido grabar con chicas o le tenía que avisar", detalló la conductora.