De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio La inconfundible voz de Radio Mitre, querida y respetada por sus compañeros y toda la radio argentina, falleció a los 61 años. Agregar C5N en









La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión. Redes sociales

La radio despide a una de sus locutoras más emblemáticas: Marcela Giorgi. La profesional falleció este sábado a los 61 años, y la noticia causó conmoción entre sus colegas y todo el medio radiofónico.

Giorgi, recordada por su voz cálida e imborrable que marcó a Radio Mitre, murió este sábado tras luchar contra una dura enfermedad que la había alejado de los micrófonos en los últimos meses.

Sus compañeros de la AM790 trataron el tema con hermetismo y respeto hacia la familia, hasta que los propios hermanos de la profesional autorizaron comunicar la triste noticia sobre su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marcela Giorgi (@marcelagiorgi4) "Es la salida al aire que nunca habría querido tener", aseguró Mariel Di Lenarda, colega y amiga, que fue la encargada de comunicar este duro momento para toda la familia de la radio.

Durante años compartió equipo con grandes figuras de la radiodifusión, entre ellos Marcelo Bonelli cada mañana de sábado, y con el equipo del aire vespertino, donde formó lazos imborrables. "No había nadie que no la quisiera", destacaron sus compañeros de la emisora.

Marcela Giorgi, toda una vida con la radio La locutora Marcela Giorgi falleció a los 61 años tras batallar con una dura enfermedad, según trascendió. La comunicadora desarrolló su carrera durante décadas en La 100 y Radio Mitre. Compartió micrófono con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Alfredo Leuco, y obtuvo dos premios Martín Fierro junto a Mario Portugal. Marcelo Bonelli y Mariel Di Lenarda la despidieron con un doloroso mensaje. "Hubiéramos querido que nunca pasara esto", aseguraron sus compañeros de radio.