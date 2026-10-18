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"Así no": un amigo de la familia Ortega prendió el ventilador y escrachó a Julieta Prandi en redes sociales

El conductor de la recordada Movida del Verano salió a bancar a su amigo Emanuel y le reclamó a la modelo la falta de timing y de sensibilidad. "Vos no sos merecedor de un comunicado oficial, como en la triste época de la dictadura" escribió.

Juan Alberto Mateyko junto a Palito

Juan Alberto Mateyko junto a Palito, Emanuel y Sebastián Ortega. 

Juan Alberto Mateyko utilizó su cuenta de Instagram para respaldar a su amigo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación de Julieta Prandi, con quien llevaba seis años de noviazgo y apenas 27 días de matrimonio. El conductor de la recordada Movida del Verano cuestionó a la modelo por su falta de tacto y la mencionó con nombre y apellido en su posteo. “Vos no sos merecedora de un comunicado oficial, como en la triste época de la dictadura”, lanzó.

Inesperada revelación sobre Julieta Prandi.
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Un amigo es un amigo y, si es de la vieja escuela, respaldará hasta las últimas consecuencias cumpliendo el pacto de caballeros. Tal es el caso del reconocido locutor y conductor marplatense que salió a bancar a la familia Ortega públicamente tras desatarse la polémica por la separación de uno de los hijos del clan.

El “Muñeco” compartió una foto junto al hijo de Palito para saludarlo por su cumpleaños y, de paso, se pronunció sobre el escándalo: “Querido Emanuel Ortega, aquí recibiendo un nuevo año junto a parte de tu familia: Sebastián Ortega, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo, Norbi Román. Y me hago responsable de lo que escribo”, comenzó.

"Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando", lanzó y arremetió contra la modelo: "Y la voy a visibilizar, Julieta Prandi".

El conductor también cuestionó a la modelo por haber anunciado la ruptura justo en medio de la conmoción generada por el relato de Valentín Yankelevich sobre la violencia sufrida en su infancia a manos de su padre. “Así no. Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos, y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”, expresó.

El posteo se llenó de comentarios, algunos en apoyo al conductor y otros en contra, cuestionando su respaldo y el llamado “pacto de caballeros”. “Hombres respaldándose entre hombres, qué raro”, lanzó una usuaria.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi

El cantante habló por primera vez tras la inesperada ruptura, a solo 27 días de su casamiento. Visiblemente afectado, reveló cómo atraviesa este difícil momento y explicó por qué prefiere guardar silencio.

En medio de los fuertes rumores sobre los motivos de la ruptura, Emanuel fue interceptado por un móvil de SQP (América TV) y sorprendió con una dolorosa confesión sobre el difícil momento personal que atraviesa. "Es un momento muy privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en el ámbito de lo privado”, comenzó diciendo el artista.

Después, pidió disculpas y reconoció que no está en condiciones de enfrentar los cuestionamientos de la prensa: "No quiero hablar así con la puerta cerrada, pero entiendan que no estoy de ánimos para hablar en estos momentos. Les pido disculpas".

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