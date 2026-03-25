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Mauro Icardi habría roto el acuerdo con Wanda Nara por sus hijas: "Ambas ausentes"

La periodista Laura Ubfal relató una serie de hechos que darían por terminado el trato entre el futbolista y la conductora, mientras el papá de Francesca e Isabella está en Argentina con la China Suárez.

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

El futbolista habría faltado al acuerdo que firmó con la empresaria por la escolaridad de sus hijas.

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La tregua familiar entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas, mientras el padre las visita en Argentina con Eugenia "China" Suárez, se rompió cuando el futbolista no llevó a la nenas a la escuela, una de las condiciones clave que le había impuesto la figura de Telefe.

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El trato entre la conductora y el delantero del Galatasaray ante la Justicia, a través del Ministerio Público Tutelar, era que Francesca e Isabella no faltarían al colegio mientras durara la estadía de su papá en Buenos Aires.

Según contó la periodista Laura Ubfal en su sitio web, lo que llamó la atención no es solo que las nenas faltaron a la escuela este miércoles, sino que el martes 24 de marzo, a pesar de ser feriado, las levantó a las 6 para llevarlas a vacunar.

El rosarino acompañó a los hijos de la China a un centro médico especializado para realizarse extracciones de sangre y recibir vacunas: en ese contexto, aprovechó para inocular a las menores, sin tener el permiso de la madre y contra su voluntad.

Ubfal publicó los detalles del acuerdo entre la expareja de famosos y la presentación de un escrito de la abogada de Nara, Ana Rosenfeld, dejando en claro la "falta escolar".

"Esta parte presta conformidad con la ampliación del régimen de contacto paterno-filial, conforme la extensión de la estadía del Sr. Mauro Icardi en la República Argentina, circunstancia que ha sido informada a mi mandante a través de la menor Francesca", indicó Rosenfeld.

"Ahora bien, dicha conformidad no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio", remarcó. En ese sentido, señaló que el establecimiento educativo informó que ambas nenas estuvieron "ausentes" este miércoles.

"También, mi mandante ha tomado conocimiento por intermedio de la propia Francesca que la menor ha sido vacunada pese a la oposición de la madre", agregó. "Bien sabido es que Mauro Icardi hace lo que quiere, tal y como lo demuestra con la obligación alimentaria, y ahora, con las responsabilidades educativas y terapéuticas de las menores", concluyó.

Por todos estos motivos, Rosenfeld le pidió a la Justicia que le imponga a Icardi "una multa ejemplificadora de $100 millones por el incumplimiento verificado, y se duplique para los subsiguientes para el caso de incurrir en esa misma conducta".

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El enigmático posteo de Ana Rosenfeld

Para desmentir que haya una nueva pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la abogada Ana Rosenfeld publicó un mensaje donde dio por tierra con los rumores de una falta grave al acuerdo que firmó el padre de las nenas comprometiéndose a que no falten al colegio.

" Existe Consenso absoluto que las menores permanezcan con el papá mientras dure su estadía en la República Argentina. Desconozco la intención de tergiversar información. Supongo que el escándalo genera titulares", apuntó la letrada de la conductora en X.

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