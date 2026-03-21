"Yo le doy las nenas, pero...": la tajante condición que Wanda Nara le puso a Mauro Icardi La conductora de Telefe le dio un ultimátum al futbolista y estableció un requisito innegociable que deberá cumplir para estar con sus hijas durante su visita a la Argentina. ¿De qué se trata? + Seguir en







Desde China, la mediática impuso el pago de alimentos y otro requisito innegociable sobre las menores. Redes sociales

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi está más alta que nunca a partir de la llegada del futbolista y su pareja, Eugenia "China" Suárez, a la Argentina para ver a sus hijas.

La conductora de Telefe le impuso un límite económico al delantero del Galatasaray: el fallo del juez Adrián Hagoppian dice que Icardi debe pagar una cuota alimentaria de 30.000 dólares entre el 1 y el 5 de abril.

Lo más novedoso en la resolución es que, si el deportista se atrasa en un día, la cuota subirá un 50%, elevándose automáticamente a 45.000 dólares.

Entre las condiciones que puso la empresaria, pidió específicamente que Francesca e Isabella sigan yendo a la escuela: "Wanda le dijo al juez: 'Está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio'", aseguró Guido Záffora.

Aunque la famosa está de viaje por China con su novio Martín Migueles, se encargó de pedir a través de su abogado que Icardi cumpla con el calendario escolar en estos 6 días que pasará con sus hijas.