Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

El futbolista confirmó en Instagram que este jueves "el divorcio se hace efectivo" y la conductora de MasterChef Celebrity compartió detalles de su última escapada romántica. El enojo con periodistas.

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mauro Icardi y Wanda Nara quieren dejar atrás su relación, cada uno a su manera: el futbolista celebró este jueves que el divorcio "se hace efectivo" y la conductora de MasterChef Celebrity compartió detalles de su viaje con Martín Migueles a Maldivas. En su comunicado, el delantero se desquitó contras los "'periodistas' especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año".

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

"Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la Justicia italiana", repasó el jugador del Galatasaray, y precisó: "Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días".

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio y su enojo con

Icardi ratificó, visiblemente enojado: "Así que lo dejo claro en cualquier idioma: pedí el divorcio. Cumplí con la Justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo (sic)". "Ahora me queda una duda... ¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que 'no me quería separar'?", cuestionó el deportista.

En las fotos que publicó en sus historias se la ve en el avión haciéndose su rutina de cuidado de la piel y jugando al ludo con su pareja, en el hotel cenando y por darse un baño de inmersión y paseando por paisajes paradisíacos en las islas asiáticas. La página más que dada vuelta.

Wanda Nara viaje collage
Las historias de Wanda Nara de su viaje a Maldivas con Martín Migueles.

Con esta noticia, no solo Migueles y Wanda Nara podrían casarse, sino también Icardi y la China Suárez. El periodista de espectáculos Luis Ventura aseguró en febrero: "Mauro Icardi tiene claro que antes de fin de año se casa". Queda por resolver dónde lo hará cada pareja: Argentina, Italia o Turquía.

La propuesta de Martín Migueles a Wanda Nara

La modelo compartió en Instagram varias fotos donde muestra un anillo de diamantes enorme. "¿Te querés casar conmigo?", escribió el empresario desde su cuenta en una foto de ambos en Italia.

En esa historia, compartida por Migueles, aparecen tomando un café en el balcón de un restaurant de Italia, donde se encuentran de viaje. El anillo ya se puede observar en la mano de la modelo.

Wanda compartió una seguidilla de selfies con el anillo a la vista: en un espejo, comiendo su "plato favorito" de fideos con salsa, en el auto con un tratamiento facial y una botella de agua y en una publicidad.

Martín Migueles Wanda Nara casamiento
La historia de Martín Migueles.

