"El amor real no se ensucia": el descargo de Mauro Icardi tras ser campeón, con dardos contra Wanda Nara

El delantero del equipo turco volvió a hacer historia en su carrera al conquistar su cuarto campeonato en Estambul y lo celebró en sus redes sociales con un emotivo posteo junto a Eugenia China Suárez, en medio de un fuerte descargo que incluyó indirectas hacia la madre de sus hijas. "Nos quisieron separar con falsas denuncias", escribió.

Mauro Icardi volvió a hacer historia en su carrera con el Galatasaray y se consagró campeón de la Superliga de Turquía, sumando así un nuevo título. Tras el festejo, el delantero hizo catarsis a través de un posteo en redes sociales donde, además de celebrar junto a la China Suárez, lanzó un fuerte descargo contra Wanda Nara en relación a la tenencia de sus hijas. " El amor real no se ensucia ", expresó.

“ Nos quisieron separar con falsas denuncias . Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, escribió el goleador en su cuenta de Instagram, mostrando una vez más que el conflicto con la madre de sus hijos sigue escalando.

Tras consagrarse campeón, Icardi aprovechó el festejo para romper el silencio y realizar una catarsis en redes sociales donde arremetió contra todos aquellos que no confiaron en él como futbolista profesional y también lanzó un fuerte mensaje para sus hijas quienes "también fueron parte de la victoria" según él mismo escribió en su posteo.

" Nuestro vínculo jamás estuvo en duda, ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di", expresó el delantero.

"Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan que algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes son parte de esta historia", continuó en su mensaje Icardi.

Por otro lado, también aprovechó para arremeter con fuerza contra quienes "querían verlo acabado" y expresó junto a imágenes del festejo por el cuarto campeonato en Estambul, un duro descargo: "Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo. Quizás tienen razón…pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@mauroicardi)

Asimismo, en su descargo, Icardi también cuestionó el rol de los medios en torno a su carrera. “Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar. Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar” y continuó “Cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad, solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia”.

historia IG - Icardi y la China

Por último, Icardi eligió cerrar su mensaje con palabras de gratitud hacia los hinchas del Galatasaray, destacando el apoyo incondicional que recibió durante su paso por el club. “Gracias a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles. El amor que me dieron durante estos cuatro años vale más que cualquier mentira inventada”, expresó el delantero, dejando en claro su buen vínculo con la hinchada en medio de las polémicas personales y mediáticas.