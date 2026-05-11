11 de mayo de 2026 Inicio
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Primera imagen: se filtró cómo luce Jésica Cirio con su embarazo

Apareció una imagen de la modelo para entender el grado de avance de la gestación de su segundo hijo.

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Jesica Cirio embarazada por segunda vez

Jesica Cirio embarazada por segunda vez, con su nuevo novio.

  • Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal, está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino.
  • A partir de ahí, no solo se conoció la dulce espera, sino que también se instaló una pregunta que genera interés: quién es el hombre que hoy acompaña a la modelo en esta nueva etapa.
  • Los rumores sobre la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto de 2025, cuando Laura Ubfal lo contó en Infama y la vinculó con este empresario de 43 años, apodado “Niki”.
  • La conductora habló en Desayuno Americano y se mostró emocionada en varias oportunidades al referirse a la llegada de su segundo hijo, luego de que Ángel De Brito diera la primicia en LAM. Y se filtró una imagen embarazada.

Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal, está embarazada y espera su primer hijo junto a Nicolás Trombino. La noticia la confirmó Ángel de Brito en LAM (América TV), donde en pleno programa anunció que tenía un enigmático que involucraba a una mujer muy famosa. A partir de ahí, no solo se conoció la dulce espera, sino que también se instaló una pregunta que genera interés: quién es el hombre que hoy acompaña a la modelo en esta nueva etapa.

Los rumores sobre la relación entre Jesica Cirio y Nicolás Trombino comenzaron en agosto de 2025, cuando Laura Ubfal lo contó en Infama y la vinculó con este empresario de 43 años, apodado “Niki”, que vive en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se desempeña como proveedor de alimentos al Estado. Según trascendió, se conocieron a través de amigos en común y, desde entonces, consolidaron un vínculo que atraviesa un gran momento, marcado por el bajo perfil.

Estos últimos días trascendió una imagen filtrada de la famosa modelo transitando su segundo embarazo, todos los detalles a continuación en esta nota.

Cuál es la primera imagen filtrada de Jésica Cirio embarazada

Jésica Cirio, justamente es noticia actualmente no solo por su segundo embarazo y por recientes polémicas que involucran a sus ex parejas. La modelo y conductora confirmó que espera su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino. Recientemente reveló que será un varón y compartió imágenes mostrando su panza de cuatro meses.

cirio

Sin embargo, parece no haber hecho caso a los rumores que especulan sobre su vida privada y se mostró muy contenta con el momento especial que está viviendo. La reconocida modelo, conductora y empresaria argentina del fitness, confirmó la noticia este mes de mayo de 2026, y habló muy bien de su actual pareja, el padre de su hijo Nicolás Trombino.

La conductora habló en Desayuno Americano y se mostró emocionada en varias oportunidades al referirse a la llegada de su segundo hijo, luego de que Ángel De Brito diera la primicia en LAM.

En la imagen que se filtró en las redes, se la aprecia a Cirio mostrando su pequeña panza, con un look deportivo y cómodo, en donde da a entender que está haciendo unos chequeos rutinarios médicos por el propio embarazo.

jesica cirio

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