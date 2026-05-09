Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha Tras la victoria del Galatasaray, que se quedó con la Superliga de Turquía, Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron un momento íntimo y viral en el campo de juego. + Seguir en







El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos. Redes sociales

El club Galatasaray se coronó campeón y Mauro Icardi lo festejó apasionadamente con Eugenia "China" Suárez, tirados en el pasto del campo de juego y a los besos. Las imágenes de los argentinos recorrieron el mundo en pocos segundos.

El exmarido de Wanda Nara fue clave para la victoria del club turco y fue ovacionado cuando ingresó a la cancha a celebrar. Lo que nadie esperaba era que ella saltara al césped con sus hijos: Rufina, hija de Nicolás Cabré, y Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Las cámaras no tardaron en captar las imágenes, que ya son virales, donde se ve a la pareja besándose apasionadamente frente a miles de hinchas turcos. Hubo abrazos del rosarino con los hijos de la cantante y lágrimas del delantero, que parece que logró su reconocimiento en el fútbol.

Embed Después de un súper partido que @GSBasketbol ganó.

La presencia del éxitoso futbolista #Icardi con mayor récord histórico de goles en la historia turca.

Se los ve junto a #LaChina con sus chinitos en el campo. Una emoción inexplicada.#Chinardi #Istambul #Turquia pic.twitter.com/3wSCAp36RK — (@romi_robello) May 9, 2026 Las fotos marcan, sin dudas, un excelente momento personal y profesional del futbolist,a cuyo pase quedará libre en junio próximo. "La conexión fue inmediata. Mauro recorrió el campo con los chicos a upa, dejando en claro que la relación está en su mejor momento", aseguró uno de los testigos del momento.

La pareja celebró con la familia y amigos el nuevo título del club turco Redes sociales