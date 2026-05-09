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Mauro Icardi salió campeón: el festejo a los besos con la China Suárez en plena cancha

Tras la victoria del Galatasaray, que se quedó con la Superliga de Turquía, Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron un momento íntimo y viral en el campo de juego.

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

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El club Galatasaray se coronó campeón y Mauro Icardi lo festejó apasionadamente con Eugenia "China" Suárez, tirados en el pasto del campo de juego y a los besos. Las imágenes de los argentinos recorrieron el mundo en pocos segundos.

La banda oficial del evento de fútbol mundial se perfila como otro éxito de la colombiana.
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El exmarido de Wanda Nara fue clave para la victoria del club turco y fue ovacionado cuando ingresó a la cancha a celebrar. Lo que nadie esperaba era que ella saltara al césped con sus hijos: Rufina, hija de Nicolás Cabré, y Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Las cámaras no tardaron en captar las imágenes, que ya son virales, donde se ve a la pareja besándose apasionadamente frente a miles de hinchas turcos. Hubo abrazos del rosarino con los hijos de la cantante y lágrimas del delantero, que parece que logró su reconocimiento en el fútbol.

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Las fotos marcan, sin dudas, un excelente momento personal y profesional del futbolist,a cuyo pase quedará libre en junio próximo. "La conexión fue inmediata. Mauro recorrió el campo con los chicos a upa, dejando en claro que la relación está en su mejor momento", aseguró uno de los testigos del momento.

La pareja celebró con la familia y amigos el nuevo título del club turco

La asistencia clave de Mauro Icardi

Mauro Icardi se consagró campeón con el Galatasaray en la Superliga de Turquía este sábado, consolidando otro título en su paso por el club turco. El delantero argentino fue fundamental, destacando con una asistencia clave en el partido decisivo.

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El futbolista ingresó en el segundo tiempo y entregó un pase para sellar el 4-2 de Galatasaray sobre Antalyaspor, que le aseguró el título a su equipo aún con una fecha por jugarse. Al final, se mostró emocionado junto a la China Suárez y sus hijos en los festejos adentro del campo de juego.

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