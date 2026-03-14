Sorpresiva declaración: qué dijo Maxi López sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River La opinión del exdelantero del Barcelona generó repercusiones tras los rumores sobre el arribo del atacante del Galatasaray al Millonario. Por + Seguir en







Maxi López opinó sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River.

Maxi López habló sobre los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River.

El exdelantero del club se refirió a la posibilidad de que el atacante del Galatasaray llegue al equipo.

Ambos mantienen una historia mediática marcada por un conflicto personal iniciado en 2013.

López sostuvo que la prioridad para un delantero en el Millonario es convertir goles. Una declaración de Maxi López volvió a poner el foco en los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River, una posibilidad que comenzó a mencionarse en medio de la preocupación por la falta de gol en el equipo. Ante ese escenario, el exdelantero del club fue consultado por la eventual llegada del atacante y dejó una postura clara sobre el tema.

El exjugador del Millonario señaló que, más allá de cualquier antecedente personal, lo determinante para un delantero en un club con las exigencias de River es su rendimiento dentro de la cancha. En ese sentido, sostuvo que “mientras haga goles, que venga el que quiera”, una frase que rápidamente generó repercusiones por el pasado que lo une con el actual futbolista del Galatasaray.

La historia entre ambos delanteros se remonta a su etapa compartida en la Sampdoria, pero el vínculo quedó marcado por un conflicto mediático que comenzó en 2013, cuando Wanda Nara inició una relación con Icardi tras separarse de López. A partir de ese momento, las tensiones trascendieron lo personal y también se reflejaron en el ámbito deportivo, con episodios recordados como el cruce entre Sampdoria e Inter en 2014, cuando el exRiver decidió no saludar a su excompañero antes del inicio del partido.

Maxi López Maxi López se refirió a los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River en el mercado de pases. Instagram Los números de Maxi López en River El paso de Maxi López por River se desarrolló entre 2001 y 2004, período en el que el delantero surgido de las divisiones inferiores logró consolidarse en el primer equipo antes de dar el salto al fútbol europeo. En esos años, el atacante se transformó en una de las promesas del club y sumó minutos en distintas competiciones oficiales.

Durante su etapa en el conjunto de Núñez, Maxi López disputó 70 partidos oficiales y convirtió 16 goles, números que reflejan su presencia dentro del plantel en ese ciclo. Además, protagonizó actuaciones destacadas en encuentros de gran repercusión, como el Superclásico de 2004, un rendimiento que despertó el interés de clubes del exterior y terminó impulsando su transferencia.