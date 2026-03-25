La confesión de Guillermo Francella que sorprendió a todos: "Me divierte ver qué pasa" El protagonista de Casados con hijos y El encargado contó una particular forma de saber qué pasa a su alrededor que nadie sospechaba. + Seguir en







El actor en el streaming de Luzu TV. Redes sociales

Aunque resulte curioso, Guillermo Francella no tiene redes sociales a su nombre, pero confesó que tiene perfiles falsos en donde le gusta "chusmear". Cuándo le consultaron a qué se debía, aseguró que le divierte "ver qué pasa".

El actor reconoció que tiene la costumbre de entrar a ver qué hacen los internautas: "Sí, chusmeo. La cuenta tiene un nombre raro inventado por mí", aseguró el protagonista de Casados con hijos y El Encargado.

El artista visitó Luzu TV y habló con Nico Occhiato sobre el anonimato: "Me divierte ver qué pasa, pero no quiero que me sigan ni tener que responder mensajes. Me gusta ser un observador".

Francella destacó que este modo de "incógnito" le permite navegar con libertad, observar las tendencias y seguir la actualidad sin presión de hacerlo como una figura pública.

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- “Yo soy fanatica.. los benvenuto.. todo TODO ADENTRO”



JAJAJAJAJAJAJA se pasa la vieja

pic.twitter.com/sibcQW1GyM — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) March 25, 2026 Fiel a su estilo, el humorista respondió a un pase que le dio la panelista de Nadie dice nada Momi Giardina, fanática de sus trabajos, por sobre todo de Los Benvenuto: “Yo soy fanatica.. los benvenuto.. todo TODO ADENTRO”, dijo la bailarina, mientras él no hizo más que lanzar una carcajada junto a todo el elenco del programa.