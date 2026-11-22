Tras las últimas críticas por el desempeño de sus pilotos en la Fórmula 1, el asesor ejecutivo de la escudería francesa se mostró satisfecho con su compatriota y con el argentino.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore , destacó el rendimiento de sus pilotos, Pierre Gasaly y Franco Colapinto , tras finalizar en la quinta y sexta posición, en el Gran Premio de Las Vegas; lo que le permitió a la escudería francesa sumar 18 puntos en una carrera de la temporada 2026.

Con esta performance, la escudería con sede en Reino Unido mostró una de sus mejores actuaciones en lo que va del año y, además, mejoró su imagen después de seis carreras de sumar apenas una unidad. Mala racha que estuvo acompañada de duras críticas por parte de Briatore .

En declaraciones al medio Motorsport, el italiano expresó este domingo: “Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo . Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración”.

Durante gran parte de la competencia desarrollada en la ciudad estadounidense, tanto Gasly como Colapinto se mantuvieron en el tándem de los equipos protagonistas , dentro de la pelea de los 10 primeros lugares. Incluso, el francés estuvo por momentos tercero y, el argentino salió y luego ingresó nuevamente en el grupo de las posiciones de puntuación.

“Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada”, afirmó Briatore.

El empresario concluyó: “En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo”.

En el caso de Colapinto, el GP de Las Vegas se traduce en una de sus mejores actuaciones, y el final de una racha de seis grandes premios sin contabilizar puntos. Incluso se destacó por ejecutar un doble adelantamiento simultáneo a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, respectivamente, en la vuelta 12. Fue una maniobra que causó furor en las redes sociales.

El acalorado cruce de Franco Colapinto con una periodista de la Fórmula 1

Al final de la carrera, Colapinto protagonizó un tenso intercambio con la periodista Christine Giampaoli Zonca durante una entrevista que tuvo reproches, ironías y algunas respuestas filosas.

El diálogo comenzó con una felicitación de la cronista, quien le reconoció el resultado y le hizo un comentario sobre su buen humor después de las carreras exitosas. Sin embargo, rápidamente la conversación tomó otro rumbo cuando Colapinto le recordó que solamente aparecía para entrevistarlo cuando conseguía buenos resultados.

"Sí, aparte cada vez que tengo un buen resultado, estás. Apareces. Porque no estuviste en las últimas carreras. ¿Qué pasó? Desapareciste", le lanzó el argentino. La periodista recogió el guante y le recordó un supuesto episodio anterior en el que, según su versión, el piloto había tenido una actitud poco amable: "¿Y el otro día? Ghosteó, eh".

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine. X: @alpinearg_

"¿Cuándo ghosteé?", respondió Colapinto, sorprendido. "Sí, fuiste un poco antipático", insistió ella. "Siempre te respondo", retrucó el piloto. El intercambio continuó con un nuevo reproche de la cronista, quien sostuvo que en el último encuentro había tenido una mala experiencia con el argentino. "El otro día, chungo, pero no pasa nada", comentó.

"Cómo se quejan, eh", respondió Colapinto, antes de que la periodista le explicara que no le parecía justo que tuviera buena predisposición después de los triunfos y otra actitud en los momentos difíciles. Finalmente, el piloto cerró el intercambio con una frase: "Siempre de buen humor no está bueno". "Tienes razón", reconoció ella.