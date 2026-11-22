El papa León XIV compartió un almuerzo con 1.300 pobres y pidió "que a nadie le falte lo necesario para vivir" El pontífice encabezó un banquete especial en el Vaticano por la Décima Jornada Mundial de los Pobres. Durante el encuentro rogó por la paz familiar y solicitó a los fieles adoptar un estilo de vida de asistencia a los más necesitados. Por Agregar C5N en









Foto: Efe

El papa León XIV almorzó este domingo con 1.300 personas pobres en el aula Pablo VI del Vaticano con motivo de la Décima Jornada Mundial de los Pobres. En el encuentro, el pontífice pidió "que a nadie le falte lo necesario para vivir" y "que cada familia tenga la alegría de estar unida en paz".

Tras el rezo del ángelus, el líder de la Iglesia católica explicó el propósito de la iniciativa. "Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad", afirmó sobre el evento.

Antes de la bendición de la mesa, el Papa reconoció la labor del arzobispo español Luis Marín, titular del dicasterio de la Caridad, y de los colaboradores. El pontífice agradeció a quienes hicieron posible la comida "con su apoyo, su generosidad y su servicio".

Foto: Vatican News Durante la invocación religiosa, pronunció oraciones de agradecimiento por la jornada. "Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir. Te damos gracias, Señor, por esta comida fraterna y por todos los que ayudaron a preparar este banquete", rogó.

Cómo se organizó el almuerzo del Papa con 1.300 personas pobres Veinte entidades caritativas, parroquias y asociaciones de Roma seleccionaron a los 1.300 asistentes. Los voluntarios de la Cruz Roja Italiana asumieron la responsabilidad de la preparación y el servicio del menú en las 106 mesas dispuestas en el auditorio vaticano.

Al finalizar la comida central, los organizadores entregaron a cada invitado un obsequio con productos de higiene personal. En paralelo, los comedores y albergues de la capital italiana sirvieron platos especiales "para que nadie se sienta solo" en esta fecha. Sobre esta extensión de la iniciativa por la ciudad, el arzobispo Marín expuso a los medios locales los motivos de la decisión. "Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible", aclaró el eclesiástico tras relatar el origen de la idea solidaria.