La vicepresidenta reclamó austeridad y cuestionó una licitación de comida en el Ministerio de Relaciones Exteriores tras los dichos del titular del Palacio San Martín sobre el cierre de empresas.

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el canciller Pablo Quirno protagonizaron este domingo un duro enfrentamiento en redes sociales por los gastos públicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores . El conflicto estalló luego de que la titular del Senado cuestionara una licitación de comidas y las declaraciones televisivas del ministro sobre el cierre de firmas en el país.

El intercambio inició en la red social X, donde Villarruel citó una entrevista de Quirno en el programa La Noche de Mirtha. Allí, el funcionario minimizó el cierre de 32.000 empresas en la gestión de Javier Milei , lo atribuyó al traspaso de firmas unipersonales al régimen autónomo y resaltó una supuesta mejora en los salarios informales.

"El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros" , escribió la presidenta del Senado. Con esta crítica apuntó a la Licitación Pública 26-0001-LPU26 de febrero pasado, destinada a eventos protocolares con un tope de $135 millones y adjudicaciones cercanas a los $80 millones.

Horas más tarde, el canciller respondió por la misma plataforma y acusó a la dirigente de buscar "desinformar" . Además, expuso la falta de diálogo entre ambos al señalar: "Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle" .

Quirno explicó que el contrato corresponde a la recepción de delegaciones extranjeras y que "no produce gasto alguno a la Cancillería toda vez que solamente establece el costo a pagar en caso de que se solicite el servicio" . También sostuvo que el mecanismo se empleó "como máximo cinco veces" en el último año bajo las normas oficiales de austeridad.

"De más está decir que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa", aseguró el funcionario. Al cierre, lanzó una crítica directa: "Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés".

Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle.



Solo a título aclaratorio e informativo Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que resultó ser muy competitivo.



Esa licitación no produce gasto alguno a la… https://t.co/QZ2lqmTExb — Pablo Quirno (@pabloquirno) November 22, 2026

Por su parte, la vicepresidenta recibió reproches de usuarios en internet que le reclamaron donar su salario. Ante los ataques, respondió: "Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete", y recordó su "completa incompatibilidad" legal para ejercer su profesión o percibir otros ingresos.

Finalmente, Villarruel defendió el recorte en la Cámara alta y negó el pago de campañas digitales con dinero público. "Sin juicios laborales disminuimos la planta a 1.300 personas menos y ahorramos 30.000 millones de pesos. Somos muy austeros. No querría puntualizar en todo lo que lo somos", subrayó antes de sentenciar: "Absolutamente nada. Por eso están ardidos. Los que me defienden son ciudadanos comunes. La gente paga, los trolls y los fanáticos los dejamos para la casta".