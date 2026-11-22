Extremistas vandalizaron propiedades durante la madrugada del domingo en los alrededores de Ramala y Hebrón. La policía y el Ejército iniciaron investigaciones mientras los líderes políticos cruzaron graves acusaciones sobre estos actos de sabotaje.

Colonos israelíes extremistas atacaron cuatro aldeas palestinas en Cisjordania durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En estos asaltos incendiaron una docena de vehículos, dañaron viviendas y escribieron pintadas racistas con amenazas.

Los agresores irrumpieron de manera violenta en las localidades de Deir al Sudan, Deir Abu Mashal y Kafr Malik , ubicadas en los alrededores de Ramala, y en At-Tuwani, situada en las colinas al sur de Hebrón. Allí destruyeron los bienes de las familias locales.

El saldo material de los ataques incluyó siete automóviles quemados en Kafr Malik, tres en Deir Abu Mashal y dos en Deir al Sudan. Los atacantes también dejaron mensajes en hebreo con las palabras "venganza" y la frase "a través de sangre y fuego cayó Judea; a través de sangre y fuego, Judea resurgirá" .

La Policía de Israel y las Fuerzas de Defensa confirmaron de forma oficial la apertura de una investigación por incendio provocado y vandalismo. Agentes, peritos forenses y personal militar viajaron al lugar de los hechos para recolectar pruebas.

El líder del partido centrista Yashar, Gadi Eisenkot , condenó estos episodios y los calificó como " terrorismo judío en todos los sentidos de la expresión". El dirigente, con el encargo de formar gobierno tras las recientes elecciones, exigió a las autoridades una respuesta dura ante la violencia.

Eisenkot advirtió en sus redes sociales sobre las graves consecuencias de estos asaltos para el país. "El sabotaje de grupos extremistas que han incendiado vehículos y casas afecta a la estabilidad regional, pone en peligro vidas y daña la seguridad nacional y las relaciones internacionales de Israel", publicó.

Gadi Eisenkot. AP

El político centrista apuntó contra los ministros de extrema derecha del Ejecutivo. "Esto no es inevitable", remarcó Eisenkot, quien además solicitó medidas administrativas y de detención para frenar los ataques.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, rechazó las declaraciones del líder centrista. El líder del partido ultraderechista Poder Judío afirmó que Eisenkot "no tiene ni idea de los hechos ni de la investigación" y vinculó esa reacción con una compra del apoyo de los partidos árabes para su investidura.