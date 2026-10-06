"¿Sale chape hoy?": la pícara propuesta entre Wanda Nara y Grego Rossello en MasterChef

El juego de seducción que comenzó en las redes sociales encontró un nuevo escenario en la pantalla chica durante la más reciente emisión de MasterChef Celebrity. Mientras Grego Rossello intentaba concentrarse, Wanda Nara se acercó a su estación de cocina para entablar un diálogo. En medio de elogios y risas, la empresaria sorprendió al participante con una imprevista insinuación directa para coordinar un encuentro fuera del estudio: “Yo te iba a proponer una primera cita”, lanzó sin vueltas.
Lejos de achicarse, el creador de contenidos tomó la posta y sacó a la luz una anécdota sobre un intento fallido de agasajar a la mediática en su propio domicilio. El joven le recriminó en tono de broma que tiempo atrás se presentó en su edificio con flores y una fragancia, pero ella prefirió no recibirlo personalmente. Fiel a su estilo mordaz, la presentadora no dudó en marcarle la cancha: “¿Vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramo de flores y un perfume tamaño 50 ml…”, retrucó con ironía.
La tensión en las cocinas subió de nivel cuando el humorista la invitó a probar la salsa que estaba preparando, disparando un filoso ida y vuelta que rozó el romanticismo. La empresaria rechazó la degustación argumentando la presencia de ajo en la receta, abriendo la puerta a una contundente pregunta por parte del concursante: “¿Sale chape hoy?”. A pesar de que la conductora dejó una puerta abierta guiada por la vestimenta de su interlocutor, el influencer prefirió focalizar su atención en la preparación para evitar quedar eliminado del certamen.
Sobre el tramo final de la visita, el participante decidió cortar el coqueteo para enfocar su energía en la receta antes de que expire el tiempo de cocina. Ante el reclamo de la animadora por su repentino cambio de actitud, el joven justificó su decisión con la intención de seguir avanzando en la competencia y no perder el contacto diario con ella. Sin embargo, su estrategia terminó jugándole en contra: “Perdiste tu oportunidad”, sentenció Wanda Nara.
Se filtró quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity
Tras la reciente salida de Pachu Peña como el primer concursante en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity 2026, el ambiente dentro de las cocinas más famosas del país quedó envuelto en una fuerte ola de especulaciones. Sin embargo, el encargado de romper la intriga fue Ángel de Brito, quien decidió mandar al frente la primicia y anticipar quién fue la figura elegida por los jueces para dejar el delantal en la próxima gala.
Paula Trapani sería la segunda eliminada de Masterchef.
Con la firme convicción de despejar las versiones engañosas que rodaban en las redes sociales sobre una hipotética salida de Juli Poggio, el periodista de espectáculos salió al cruce para rectificar la información y blanquear quién es la verdadera despedida. “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”, disparó de forma categórica.
Asimismo, reveló que el desenlace estuvo atravesado por momentos de tensión e inconformismo por parte de la periodista: “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal. Se fue llorando porque le dolió la eliminación”, confesó el conductor.
Aunque la confirmación oficial del público llegará este domingo en la pantalla de Telefe, la periodista ya tiene su destino marcado dentro del reality y pasará al lote de concursantes que pelearán por una oportunidad en el futuro repechaje. Una vez que su salida salga al aire, la comunicadora se someterá al picante mano a mano con Yanina Latorre para el streaming oficial de Telefe, donde se espera que exprese todo su enojo tras el duro revés.