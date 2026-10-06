"¿Sale chape hoy?": la pícara propuesta entre Wanda Nara y Grego Rossello en MasterChef La conductora no se guardó nada y encaró al influencer en medio de la competencia con un planteo inesperado. Agregar C5N en









El divertido momento que vivieron la conductora y el influencer.

El juego de seducción que comenzó en las redes sociales encontró un nuevo escenario en la pantalla chica durante la más reciente emisión de MasterChef Celebrity. Mientras Grego Rossello intentaba concentrarse, Wanda Nara se acercó a su estación de cocina para entablar un diálogo. En medio de elogios y risas, la empresaria sorprendió al participante con una imprevista insinuación directa para coordinar un encuentro fuera del estudio: “Yo te iba a proponer una primera cita”, lanzó sin vueltas.

Lejos de achicarse, el creador de contenidos tomó la posta y sacó a la luz una anécdota sobre un intento fallido de agasajar a la mediática en su propio domicilio. El joven le recriminó en tono de broma que tiempo atrás se presentó en su edificio con flores y una fragancia, pero ella prefirió no recibirlo personalmente. Fiel a su estilo mordaz, la presentadora no dudó en marcarle la cancha: “¿Vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramo de flores y un perfume tamaño 50 ml…”, retrucó con ironía.

La tensión en las cocinas subió de nivel cuando el humorista la invitó a probar la salsa que estaba preparando, disparando un filoso ida y vuelta que rozó el romanticismo. La empresaria rechazó la degustación argumentando la presencia de ajo en la receta, abriendo la puerta a una contundente pregunta por parte del concursante: “¿Sale chape hoy?”. A pesar de que la conductora dejó una puerta abierta guiada por la vestimenta de su interlocutor, el influencer prefirió focalizar su atención en la preparación para evitar quedar eliminado del certamen.

Sobre el tramo final de la visita, el participante decidió cortar el coqueteo para enfocar su energía en la receta antes de que expire el tiempo de cocina. Ante el reclamo de la animadora por su repentino cambio de actitud, el joven justificó su decisión con la intención de seguir avanzando en la competencia y no perder el contacto diario con ella. Sin embargo, su estrategia terminó jugándole en contra: “Perdiste tu oportunidad”, sentenció Wanda Nara.

Se filtró quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity Tras la reciente salida de Pachu Peña como el primer concursante en abandonar la competencia de MasterChef Celebrity 2026, el ambiente dentro de las cocinas más famosas del país quedó envuelto en una fuerte ola de especulaciones. Sin embargo, el encargado de romper la intriga fue Ángel de Brito, quien decidió mandar al frente la primicia y anticipar quién fue la figura elegida por los jueces para dejar el delantal en la próxima gala.