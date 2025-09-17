Ideal para "tramposos": cómo borrar likes viejos de Instagram

La app de mensajería instantánea ahora permite borrar varios likes antiguos en pocos pasos y mejorar la privacidad sin necesidad de herramientas externas.

Hay un método de borrar viejos likes en Instagram, sin tener que instalar otra app que ponga en riesgo tu cuenta.

Con los años, muchos usuarios de Instagram acumulan un historial de “me gusta” que no siempre refleja quiénes son hoy. A veces aparecen likes en publicaciones que ya quedaron viejas, con gente que ya no forma parte de la vida cotidiana o en temas que dejaron de interesar. Y claro, cuando alguien revisa tu actividad, esos rastros digitales pueden jugarte una mala pasada.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

En la práctica, borrar esos registros era un trabajo engorroso: había que entrar publicación por publicación y deshacer la acción. Un esfuerzo casi imposible para quienes llevan años en la red social. Pero ahora la aplicación, tanto en iOS como en Android, ofrece herramientas integradas para eliminar likes de manera masiva y hasta para ocultar el recuento de reacciones en los posteos propios.

Instagram teléfono celular aplicación Pexels

Con esta función podés quitar decenas de reacciones en un solo movimiento. Una diferencia enorme con el sistema viejo.

Ahora bien, también circulan aplicaciones externas que prometen borrar likes de forma masiva. Suena tentador, pero hay que tener cuidado: muchas no cumplen lo que dicen y pueden vulnerar tu privacidad o incluso dejar tu cuenta en riesgo de bloqueo. La propia plataforma recomienda manejar siempre estas gestiones con las funciones oficiales.

Además del borrado, Instagram permite ocultar el recuento de me gustas en tus publicaciones. Esto se puede hacer individualmente —desde los tres puntos de cada posteo— o en todo el perfil, a través del menú de configuración. Una alternativa interesante si lo que buscás es que el foco esté en el contenido y no en los números.