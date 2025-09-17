17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ideal para "tramposos": cómo borrar likes viejos de Instagram

La app de mensajería instantánea ahora permite borrar varios likes antiguos en pocos pasos y mejorar la privacidad sin necesidad de herramientas externas.

Por
Hay un método de borrar viejos likes en Instagram

Hay un método de borrar viejos likes en Instagram, sin tener que instalar otra app que ponga en riesgo tu cuenta.

FREEPIK

Con los años, muchos usuarios de Instagram acumulan un historial de “me gusta” que no siempre refleja quiénes son hoy. A veces aparecen likes en publicaciones que ya quedaron viejas, con gente que ya no forma parte de la vida cotidiana o en temas que dejaron de interesar. Y claro, cuando alguien revisa tu actividad, esos rastros digitales pueden jugarte una mala pasada.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.
Te puede interesar:

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

En la práctica, borrar esos registros era un trabajo engorroso: había que entrar publicación por publicación y deshacer la acción. Un esfuerzo casi imposible para quienes llevan años en la red social. Pero ahora la aplicación, tanto en iOS como en Android, ofrece herramientas integradas para eliminar likes de manera masiva y hasta para ocultar el recuento de reacciones en los posteos propios.

app instagram

Cómo borrar "me gustas" viejos de Instagram

El procedimiento desde la propia app es bastante directo:

  1. Abrí Instagram y entrá a tu perfil.

  2. Tocá las tres rayas en la esquina superior derecha.

  3. Seleccioná la opción “Tu actividad”.

  4. Ingresá en “Me gusta”.

  5. Usá la herramienta “Seleccionar” para marcar varias publicaciones.

  6. Confirmá con “No me gusta” y listo.

Instagram teléfono celular aplicación

Con esta función podés quitar decenas de reacciones en un solo movimiento. Una diferencia enorme con el sistema viejo.

Ahora bien, también circulan aplicaciones externas que prometen borrar likes de forma masiva. Suena tentador, pero hay que tener cuidado: muchas no cumplen lo que dicen y pueden vulnerar tu privacidad o incluso dejar tu cuenta en riesgo de bloqueo. La propia plataforma recomienda manejar siempre estas gestiones con las funciones oficiales.

Además del borrado, Instagram permite ocultar el recuento de me gustas en tus publicaciones. Esto se puede hacer individualmente —desde los tres puntos de cada posteo— o en todo el perfil, a través del menú de configuración. Una alternativa interesante si lo que buscás es que el foco esté en el contenido y no en los números.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

La actriz compartió el extraño momento que vivió en su casa.
play

Jimena Barón mostró el asqueroso hallazgo en su baño: "Te podés hacer unas..."

Superman ﻿se estrenará en una plataforma de streaming﻿.
play

Superman llega al mundo del streaming: dónde se estrenará la película de DC Studios

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

Las dos figuras comparten un programa en un canal de stream.

En medio de los rumores de romance, Marcos Giles envió un insólito mensaje a Ángela Torres

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

Icardi recicló una publicación con Wanda y se la dedicó a la China: "Diez años después"

Rating Cero

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.
play

Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un deportista: de quién se trata

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Llega a Saavedra la esencia de la cantina del barrio

Hace 6 minutos
El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 14 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 44 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 54 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora