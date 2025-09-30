Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí" La modelo se encontró con la mediática en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 y la enfrentó delante de las cámaras.







Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson. Captura América TV

Evangelina Anderson decidió exponer a Yanina Latorre en vivo, ya que hace algunas semanas aseguró que ella había estado con un hombre casado y no reveló de quién se trataba, por lo que la modelo aprovechó los Martín Fierro para dejar en evidencia que la mediática había mentido.

Durante la alfombra roja de los Martín Fierro, la modelo se acercó a la mediática y la expuso con sus palabras. "Contá quién es el hombre casado con el que salí, yo te invito, si es verdad, si vos querés la credibilidad de la gente, decilo. Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo. ¿Me lo prometes? Si no lo muestra es mentira eh, recuerden. Me hace quedar mal y después no tira nombres", expresó Anderson.

Ante esto, Yanina buscó hacerse la desentendida: "No puedo. No me amenaces con esa. No era Paredes. ¿Vos querés que lo muestre el video? Me da cosa arruinar una vida. No puedo decir el nombre, es casado". Así, la conductora de Sálvese quien pueda quedó muy mal parada y acorralada por sus propias desinformaciones.

Embed - Looks y Polémica en los Martín Fierro #DesayunoAmericano | Programa completo (30/09/25)

En aquel momento, Yanina Latorre reveló: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes". Esta acusación no tuvo respuesta por parte de la modelo, pero su cruce en los Martín Fierro dejó en claro que estaba muy enojada.