Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

La modelo se encontró con la mediática en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 y la enfrentó delante de las cámaras.

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.

Captura América TV
La modelo sigue impactando con sus atuendos en la Fashion Week de Milán, mientras aumentan los rumores de un nuevo novio.
Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Durante la alfombra roja de los Martín Fierro, la modelo se acercó a la mediática y la expuso con sus palabras. "Contá quién es el hombre casado con el que salí, yo te invito, si es verdad, si vos querés la credibilidad de la gente, decilo. Dijiste que había un video. Si hay un video, mostralo. ¿Me lo prometes? Si no lo muestra es mentira eh, recuerden. Me hace quedar mal y después no tira nombres", expresó Anderson.

Ante esto, Yanina buscó hacerse la desentendida: "No puedo. No me amenaces con esa. No era Paredes. ¿Vos querés que lo muestre el video? Me da cosa arruinar una vida. No puedo decir el nombre, es casado". Así, la conductora de Sálvese quien pueda quedó muy mal parada y acorralada por sus propias desinformaciones.

En aquel momento, Yanina Latorre reveló: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes". Esta acusación no tuvo respuesta por parte de la modelo, pero su cruce en los Martín Fierro dejó en claro que estaba muy enojada.

Martín Fierro 2025: conocé todos los ganadores de la noche de la televisión

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) reveló todos los ganadores de la 53° edición de los Martín Fierro, la cual se llevó a cabo en el Hilton Buenos Aires y entregó las estatuillas que consagraron a los mejores de la televisión en la temporada 2024.

Martín Fierro 2025
Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.

