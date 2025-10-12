River domina el juego pero no puede con Sarmiento: pierde 1-0 en el Monumental

El Millonario, que busca acercarse a la punta de su zona e ingresar a los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, recibe al Verde en Núñez.

River pierde 1-0 con Sarmiento de Junín en el estadio Monumental , en el marco de la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura 2025. El gol del Verde fue convertido por Iván Morales a los 29 minutos del partido.

Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

El Millonario busca un triunfo para acercarse a la punta del campeonato y meterse en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026 , mientras que Sarmiento pretende dar el golpe y despegar de las últimas posiciones y sumar puntos en los promedios. El árbitro es Sebastián Zunino.

Durante el primer tiempo, el equipo de Núñez contó con un amplio dominio de la pelota en el mediocampo, a través de Ignacio Fernández, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina. Sin embargo, careció de profundidad en los últimos metros de su ataque.

En tal sentido, River tuvo pocas situaciones claras de gol para anotar y Sarmiento convirtió el tanto a los 29' luego de un remate desde afuera del área de Alex Vigo que se desvió en Acosta, Franco Armani lo tapó pero no logró tomar la pelota y Morales definió entre las piernas del arquero.

Luego del gol, los de Marcelo Gallardo continuaron con su estilo: dominar el juego y buscar espacios para incomodar a Sarmiento, mientras que el Verde intentó contraatacar rápidamente. En este marco, el Millonario intentó reaccionar con un disparo de Galoppo a los 38' que se fue muy desviado,

En tanto, a los 45' Fabricio Bustos tuvo la chance más clara del con un remate en el área que detuvo Lucas Acosta y a los 47' el exjugador de Banfield contó con una buena posibilidad mediante un tiro que tapó el arquero de Sarmiento.

Gallardo dispuso realizar varias modificaciones en el equipo para recibir a Sarmiento, luego de la derrota 2-1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, ya que Bustos reemplaza a Gonzalo Montiel, Paulo Díaz a Lautaro Rivero, Milton Casco a Marcos Acuña, Fernández a Kevin Castaño, Acosta a Juan Carlos Portillo, Lencina a Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas a Miguel Borja.

El DT cuenta con un plantel diezmado: tiene 8 bajas por las convocatorias a los amistosos de las Selecciones mayores (Montiel, Rivero, Acuña, Quintero, Castaño y Galarza Fonda), la Selección argentina Sub 20 (Ian Subiabre, mientras que Portillo está suspendido tras ser expulsado contra el Canalla.

Con su designación del once titular, el Muñeco se inclinó por Acosta, un juvenil que es titular por primera vez en el Monumental, luego de debutar oficialmente en la derrota 2-0 contra Atlético Tucumán. El futbolista de 19 años es una de las grandes apuestas de las divisiones inferiores del club, por lo que la institución impuso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Por su parte, el DT del Verde, Facundo Sava, resolvió que Renzo Orihuela juegue por Facundo Roncaglia, Manuel García por Elián Giménez y Lucas Pratto, quien vuelve al Monumental tras integrar el equipo campeón de la Copa Libertadores 2018, por Jonathan Gómez.

El gol de Sarmiento a River por el torneo Clausura 2025

NO PUDO ARMANI Y GOL DE SARMIENTO El arquero de River dejó la pelota viva para que Iván Morales le defina DE CAÑO y ponga el 1 a 0



River vs. Sarmiento: formaciones