Carlos Alberto "El Indio" Solari ya no está entre los vivos, pero su recuerdo sigue vigentes más que nunca en la música y las imágenes que dejó, y que ya son parte del duelo colectivo que transitan millones de argentinos. Ahora se conoció la última foto del ícono del rock nacional, tomada horas antes de su muerte, que ocurrió el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir.
El fotógrafo y asistente del músico, Gastón Daus, compartió en Instagram una conmovedora imagen del cantante con bastón, un pullover gris, sobretodo a tono y anteojos negros, visiblemente desmejorado, pero paseando por el jardín. Según indicó en el posteo, la imagen corresponde al jueves 4 de junio.
Esto significa que es la última foto que le tomaron con vida, ya que falleció en la madrugada del viernes víctima de un ACV hemorrágico luego de salir de la pileta, que usaba como terapia para su enfermedad neurodegenerativa. El intérprete de Flight 956 y Un ángel para tu soledad padecía de Parkinson desde 2016.
El retrato parece una composición de arte: no queda claro si se tomó por la mañana o por la tarde porque hay baja luz; la postal muestra al cantante en primer plano, con sus clásicos lentes oscuros, y el entorno de plantas y árboles que lo rodea tiene los colores típicos del otoño.
El Indio camina sobre un césped intensamente verde. Atrás aparece un árbol con hojas rojizas que enmarca el lugar. En pleno otoño y en medio de la naturaleza, la foto muestra el refugio que eligió el productor musical para mantener la privacidad de su familia lejos de los flashes.
Un millón de personas despidió al Indio Solari en un velorio histórico
La despedida del Indio Solari duró 18 horas, en las que incesantes filas de fanáticos llegaron de todo el país hasta el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. Las filas llegaron a los 8 kilómetros y se extendieron más allá del Puente Pueyrredón. Según los datos de la gobernación de Axel Kicillof, que organizó el evento junto a la intendencia de Jorge Ferraresi, pasaron cerca de un millón de seguidores para dejarle una flor, cantar, abrazarse, llorar por la muerte del ídolo y darse contención en lo que fue una "misa eterna", tal como suele haber en torno a los shows del artista de rock.