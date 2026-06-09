Conmovedor: se conoció la última foto del Indio Solari en Parque Leloir antes de su muerte La imagen fue compartida por el asistente y fotógrafo del líder de Los Redondos, Gastón Daus. Se tomó el jueves 4 de junio, un día antes de que muriera a los 77 años. Agregar C5N en









El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Carlos Alberto "El Indio" Solari ya no está entre los vivos, pero su recuerdo sigue vigentes más que nunca en la música y las imágenes que dejó, y que ya son parte del duelo colectivo que transitan millones de argentinos. Ahora se conoció la última foto del ícono del rock nacional, tomada horas antes de su muerte, que ocurrió el viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir.

El fotógrafo y asistente del músico, Gastón Daus, compartió en Instagram una conmovedora imagen del cantante con bastón, un pullover gris, sobretodo a tono y anteojos negros, visiblemente desmejorado, pero paseando por el jardín. Según indicó en el posteo, la imagen corresponde al jueves 4 de junio.

Esto significa que es la última foto que le tomaron con vida, ya que falleció en la madrugada del viernes víctima de un ACV hemorrágico luego de salir de la pileta, que usaba como terapia para su enfermedad neurodegenerativa. El intérprete de Flight 956 y Un ángel para tu soledad padecía de Parkinson desde 2016.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gaston Daus (@gaston_daus) El retrato parece una composición de arte: no queda claro si se tomó por la mañana o por la tarde porque hay baja luz; la postal muestra al cantante en primer plano, con sus clásicos lentes oscuros, y el entorno de plantas y árboles que lo rodea tiene los colores típicos del otoño.