Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio Los simpatizantes del Millonario reconocieron al entrenador de Boca, que falleció el miércoles a sus 69 años, en la previa del partido con Sarmiento por el torneo Clausura 2025. Por







Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo. Captura de TNT Sports

Los futbolistas de River y Sarmiento se agruparon en el círculo central del Monumental antes del partido, que se llevó adelante por la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura 2025. En ese momento, la pantalla del estadio proyectó una foto del fallecido DT de Boca junto a su nombre.

Con sus aplausos, los simpatizantes del Millonario dejaron de lado la rivalidad con el Xeneize y reconocieron a Russo, uno de los entrenadores argentinos con mayor trayectoria. El DT tenía 69 años y atravesaba un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, DT de River. Redes sociales

En tanto, el presidente de River, Jorge Brito, asistió a la Bombonera el jueves junto al vicepresidente segundo de la institución, Ignacio Villarroel, para darle el último adiós al entrenador en representación del Millonario. Previamente, la dirigencia del club de Núñez envió una corona de flores azules y amarillas al estadio de Boca.