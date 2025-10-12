12 de octubre de 2025 Inicio
Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

Los simpatizantes del Millonario reconocieron al entrenador de Boca, que falleció el miércoles a sus 69 años, en la previa del partido con Sarmiento por el torneo Clausura 2025.

Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo.

Los hinchas de River aplaudieron a Miguel Ángel Russo.

Los futbolistas de River y Sarmiento se agruparon en el círculo central del Monumental antes del partido, que se llevó adelante por la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura 2025. En ese momento, la pantalla del estadio proyectó una foto del fallecido DT de Boca junto a su nombre.

Con sus aplausos, los simpatizantes del Millonario dejaron de lado la rivalidad con el Xeneize y reconocieron a Russo, uno de los entrenadores argentinos con mayor trayectoria. El DT tenía 69 años y atravesaba un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, DT de River.

En este marco, durante el entrenamiento del jueves, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso realizar un minuto de silencio antes de iniciarlo y reunió al plantel para recordar a uno de los colegas más recordados y queridos del fútbol nacional.

El minuto a minuto en River - Sarmiento y los aplausos en el Monumental a Miguel Ángel Russo

