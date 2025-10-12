Video: aplausos de los hinchas de River a Miguel Ángel Russo en el minuto de silencio

Los hinchas de River que asistieron al partido entre el Millonario y Sarmiento de Junín en el estadio Monumental aplaudieron a Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles tras enfrentar graves problemas de salud, en el marco del minuto de silencio en homenaje al entrenador previo al encuentro.
Los futbolistas de River y Sarmiento se agruparon en el círculo central del Monumental antes del partido, que se llevó adelante por la fecha 12 de la zona B del torneo Clausura 2025. En ese momento, la pantalla del estadio proyectó una foto del fallecido DT de Boca junto a su nombre.
Con sus aplausos, los simpatizantes del Millonario dejaron de lado la rivalidad con el Xeneize y reconocieron a Russo, uno de los entrenadores argentinos con mayor trayectoria. El DT tenía 69 años y atravesaba un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.
Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo
Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, DT de River.
Redes sociales
En tanto, el presidente de River, Jorge Brito, asistió a la Bombonera el jueves junto al vicepresidente segundo de la institución, Ignacio Villarroel, para darle el último adiós al entrenador en representación del Millonario. Previamente, la dirigencia del club de Núñez envió una corona de flores azules y amarillas al estadio de Boca.
En este marco, durante el entrenamiento del jueves, el entrenador Marcelo Gallardo dispuso realizar un minuto de silencio antes de iniciarlo y reunió al plantel para recordar a uno de los colegas más recordados y queridos del fútbol nacional.
El minuto a minuto en River - Sarmiento y los aplausos en el Monumental a Miguel Ángel Russo