Cómo podés acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES en junio 2026 La entidad previsional describió la manera de inscripción a esta prestación. Conocé quiénes acceden al monto, cuánto paga y cuándo se realiza el cobro. Por Agregar C5N en









Los datos a tener en cuenta.

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores despedidos que cumplan con los aportes mínimos exigidos.

El trámite debe realizarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral.

Se puede gestionar online por Mi ANSES o de forma presencial con turno previo.

En junio de 2026, el beneficio va de $181.500 a $363.000 y mantiene cobertura social y asignaciones. Para solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES en junio de 2026, es necesario cumplir con determinados requisitos de aportes según la modalidad laboral. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes en los tres años previos a la desvinculación, mientras que quienes se desempeñaban bajo contratos eventuales o de temporada tienen que demostrar un mínimo de 90 días trabajados durante el último año y reunir las condiciones específicas exigidas para ese régimen. Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral para evitar descuentos en la cantidad de días que se cobrarán del beneficio.

Otro aspecto clave es contar con la documentación que respalde la situación de desempleo. Junto con el DNI, el solicitante deberá presentar los comprobantes correspondientes al motivo de la desvinculación, como el telegrama de despido, una carta documento, la finalización de un contrato a plazo fijo o la documentación judicial pertinente en casos de quiebra de la empresa. Tener los papeles completos y en condiciones ayuda a agilizar la evaluación del expediente y evita demoras innecesarias.

ANSES El trámite puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma Atención Virtual de Mi ANSES, donde es posible cargar la documentación y completar la solicitud sin salir de casa. También existe la opción presencial, para la cual se debe gestionar un turno previo y concurrir a una oficina del organismo con toda la documentación requerida. Una vez aprobada la prestación, el pago se deposita mensualmente en una cuenta bancaria asignada al beneficiario.

Así es la Prestación por Desempleo de ANSES en junio 2026 La Prestación por Desempleo de ANSES continúa siendo en junio de 2026 una de las principales ayudas económicas para quienes perdieron su trabajo de manera involuntaria. Tras las últimas actualizaciones vinculadas al Salario Mínimo, Vital y Móvil, el beneficio tiene un monto mínimo de $181.500 y un tope máximo de $363.000. El valor que recibe cada titular se calcula tomando como referencia el 75% del promedio de los salarios percibidos durante los últimos seis meses trabajados, respetando siempre los límites establecidos por la normativa vigente.

Prestación por desempleo de ANSeS Además del respaldo económico mensual, el programa garantiza una cobertura integral durante el período de desempleo. Los beneficiarios conservan el acceso a su obra social, continúan cobrando las Asignaciones Familiares que les correspondan y, al mismo tiempo, el tiempo durante el cual perciben la prestación se computa como aportes para su futura jubilación, evitando que la interrupción laboral afecte su historial previsional.

La cantidad de cuotas que otorga ANSES depende de los aportes registrados en los tres años previos al despido y puede variar entre 2 y 12 meses. Asimismo, las personas de 45 años o más cuentan con una protección adicional, ya que acceden automáticamente a una extensión de hasta seis meses extra sobre el período originalmente asignado, reforzando la asistencia para uno de los grupos con mayores dificultades de reinserción laboral.