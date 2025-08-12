Se terminó el amor: Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron después de 17 años Luego de meses de rumores, la modelo y el exfutbolista decidieron poner fin a su matrimonio luego de atravesar una crisis. Según confirmaron allegados, “ya no hay vuelta atrás” y la ruptura es definitiva.







Después de 17 años de matrimonio, Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner punto final de forma definitiva a su relación y, desde su entorno, aseguraron que “ya no hay vuelta atrás”.

La noticia fue confirmada este martes en LAM: “Están oficialmente separados, ya hablaron en el colegio por los hijos, Evangelina Anderson y Demichelis”. De esta manera, la modelo y el técnico ya se encuentran en proceso de organizar la nueva dinámica familiar.

De acuerdo con lo relatado por Pepe Ochoa, la decisión llegó luego de que la pareja intentara salvar la relación en varias oportunidades pero sin éxito. “El intento no resultó... evidentemente el sentimiento se disipó, se dañó y no le encontraron solución a las discrepancias”, explicó.

Martín Demichelis Evangelina Anderson Redes sociales El matrimonio, que formó una familia con tres hijos, atravesó diversas crisis en los últimos años, algunas de ellas marcadas por rumores de infidelidad. Pese a los esfuerzos por recomponer la relación, el desgaste acumulado y las diferencias personales terminaron por imponerse.

En paralelo, comenzó a circular una información sobre un gesto personal de Anderson: comenzó a borrarse un tatuaje vinculado a su, ahora, expareja. “Le pregunté… y me puso que no. Luego me confirmaron que empezó el proceso para borrarse”, contó el panelista sobre su consulta a la exbailarina.

