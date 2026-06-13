13 de junio de 2026 Inicio
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Balnearios, ríos y gastronomía en una naturaleza única: así es la escapada ideal para hacer en Córdoba

El proyecto de un próximo fin de semana largo puede ser un viaje corto a Agua de Oro, a solo 50 kilómetros de la capital provincial.

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Este edén natural dentro de Córdoba es ideal para visitar en otoño por sus colores. 

Este edén natural dentro de Córdoba es ideal para visitar en otoño por sus colores. 

Córdoba Turismo
  • Agua de Oro se encuentra a menos de una hora de la ciudad de Córdoba y aparece como una alternativa ideal para una escapada de un día.
  • Sus balnearios sobre el río homónimo permiten disfrutar tanto de jornadas de verano como de salidas al aire libre durante todo el año.
  • La propuesta gastronómica combina restaurantes tradicionales, meriendas y especialidades regionales en entornos naturales.
  • También ofrece espacios recreativos para niños y sitios históricos que forman parte de la identidad local.

A menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba existe un destino que reúne naturaleza, gastronomía, historia y actividades para toda la familia. Se trata de Agua de Oro, una localidad de las Sierras Chicas que se consolidó como una de las opciones más elegidas por quienes buscan una escapada cercana, sin necesidad de organizar un viaje largo ni realizar grandes desplazamientos.

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Agua de Oro, Córdoba

Su principal atractivo gira en torno al río Agua de Oro, que atraviesa la localidad y ofrece distintos espacios para descansar al aire libre. En otoño e invierno el entorno se transforma en un escenario ideal para compartir mates, hacer un picnic o simplemente disfrutar de una jornada rodeada de paisaje serrano, con colores ocre y hojas secas.

Entre los sitios más concurridos se destacan los balnearios El Cajón y Cartagena, dos puntos de encuentro habituales para vecinos y turistas que buscan pasar el día junto al agua.

Cómo es Agua de Oro, el destino cordobés perfecto para visitar en una escapada

Además de sus atractivos naturales, Agua de Oro cuenta con una oferta gastronómica que complementa la experiencia. Uno de los lugares más tradicionales es Mi Rincón, ubicado frente a la Estancia Agua de Oro y junto al río, donde las familias encuentran espacios abiertos para que los chicos puedan disfrutar mientras los adultos comparten un almuerzo. También sobresale el Hotel San Leonardo, que ofrece propuestas de almuerzos y meriendas en contacto con la naturaleza, mientras que la casa de jamones El Búho se mantiene como una referencia de la gastronomía local.

Para quienes viajan con niños, el Parque Tres Cóndores aparece como una de las principales opciones recreativas gracias a sus juegos, hamacas, toboganes y sectores especialmente pensados para el entretenimiento infantil.

Agua de Oro, Córdoba

La localidad también conserva parte de su patrimonio histórico. Entre los puntos más visitados se encuentran la Iglesia San Vicente Ferrer, construida en el siglo XVIII y declarada Patrimonio Histórico, y la Gruta de la Virgen de Lourdes, cuya imagen fue traída desde Francia hace más de seis décadas.

Llegar es sencillo: desde Córdoba se debe tomar la Ruta E53 y recorrer aproximadamente 45 kilómetros, un trayecto que permite disfrutar de una escapada rápida con propuestas para todas las edades.

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