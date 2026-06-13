Sin bono ni aguinaldo: este es el beneficio de ANSES que recibe más de $400.000 en junio 2026 La entidad previsional confirmó qué grupo de beneficiarios cobrará casi $450.000 este mes. Conocé quiénes acceden al monto, cuánto paga la AUH y cuándo se realiza el cobro. Por Agregar C5N en









¿Cómo es el beneficio de ANSES sin bono ni aguinaldo?.

ANSES confirmó un aumento del 2,58% para la AUH en junio de 2026.

Las familias con AUH por discapacidad y Tarjeta Alimentar pueden cobrar casi $450.000.

Los beneficiarios de AUH no reciben aguinaldo ni bonos extraordinarios.

La Tarjeta Alimentar mantiene pagos de hasta $149.425 según la cantidad de hijos.

El calendario de pagos de junio ya está vigente según la terminación del DNI. Sin bono ni aguinaldo: aunque no reciben aguinaldo ni bonos extraordinarios, algunas familias beneficiarias de la AUH de la Administración Nacional de la Seguridad Social supera los $400.000 en junio 2026 gracias al aumento por movilidad y la Tarjeta Alimentar. ¿Cómo es el beneficio de ANSES?

Para el sexto mes anual, los montos de la Tarjeta Alimentar continúan diferenciándose según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. De esta manera, las familias con un hijo reciben $72.250, mientras que aquellas con dos hijos perciben $113.299. En tanto, los hogares con tres o más hijos acceden a un beneficio de $149.425. Por su parte, las titulares de la Asignación por Embarazo cobran $72.250.

La prestación se deposita de manera automática junto con la asignación correspondiente, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirla, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo previsional.

ANSES Qué grupo de ANSES cobra más de $400.000 en junio 2026 Mientras jubilados y trabajadores reciben el aguinaldo, un grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) alcanzará ingresos cercanos a los $450.000 durante junio de 2026.

Se trata de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad y, además, perciben la Tarjeta Alimentar. Gracias al aumento del 2,58% aplicado este mes por la fórmula de movilidad, el monto combinado se convirtió en uno de los más altos dentro de las prestaciones sociales vigentes.

Los valores oficiales de junio son: AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06.

Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total mensual: $449.780,06. AUH El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Cuándo cobra AUH de ANSES en junio 2026 El calendario de pagos de ANSES para AUH quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.