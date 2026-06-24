Marley entrevistó a Lionel Messi luego del escándalo con Flor Peña y Luzu TV

El conductor y amigo de la actriz habló con el capitán de la Selección argentina días después del escándalo de la fake news sobre el cuadro de salud de su padre, Jorge. ¿Qué dijo?

A una semana del escándalo con Flor Peña y la fake news sobre el papá de Lionel Messi, Marley entrevistó al capitán de la Selección argentina y hablaron sobre el futuro en el fútbol. Lejos de todas las polémicas, se divirtieron por unos segundos y explicó cómo será pasar otro cumpleaños lejos de su familia.

Marley y Flor Peña son los conductores de El show del verano por Luzu TV y, aún sin confirmación de lo que pasará, el presentador de Por el mundo lo cruzó en la zona mixta del AT&T Stadium y hablaron por primera vez.

Todo fue en buenos términos y se generó un ida y vuelta divertido. “ ¿Pensás seguir jugando por algunos años más?” , le preguntó Marley y Messi fue franco: "No sé. La verdad es que no estoy pensando en eso ahora. Parece un poco lejano...”.

“Pero, como dije, estoy viviendo un día a la vez y enfocado en el presente. No juego pensando en eso, ojalá pueda jugar el máximo tiempo. Sí, sí... Continuaré por algún tiempo, mientras pueda contribuir, me sienta bien físicamente y ayude a mis compañeros... Seguiré jugando”, agregó.

Hace 2 días un reportero le preguntó a Messi “¿Piensas seguir jugando por algunos años más?” Messi: "Sí, sí... Continuaré por algún tiempo, mientras pueda contribuir, me sienta bien físicamente y ayude a mis compañeros... Seguiré jugando.” Reportero: “Digo, jugarás la copa del… pic.twitter.com/HBgNcx6err

Además, reveló que está acostumbrado a pasarlo con el plantel de la Selección: “Estamos acá, con mis compañeros, normalmente me toca pasarlo en una concentración, lejos de mi familia ”. ¿Quedó todo bien post escándalo?

La drástica decisión de Flor Peña tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi

Tras la fake news que dio Florencia Peña en su programa de streaming por Luzu TV y que involucraba al padre de Lionel Messi, la actriz pidió disculpas a la familia Messi y habló con Yanina Latorre en su programa "Sálvase quién pueda" donde contó que estaba "muy triste" y se largó a llorar en vivo. Sin embargo, tras abandonar el "El Show del Verano" decidió apartarse de otro proyecto relacionado. ¿Qué le pasó?

Horas después de la polémica, Juan Otero, hijo de Flor Peña y Mariano Otero, habló con LAM sobre lo ocurrido con su mamá durante el vivo en Luzu TV. "Ella está destruida, muy dolida, pero le hizo bien descargarse también", aseguró.

"No lo hizo de mala leche, por eso me duele. Pero bueno, de todo se aprende. Ella no tiene historial como periodista, y ahí vino el error, al no saber manejar la situación", explicó su hijo, Flor también se refirió a ese tema cuando habló con Yanina Latorre, sobre cómo tratar una información tan delicada en vivo.