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Moria Casán celebró el triunfo de la Selección con una frase para Florencia Peña: "Menos mal que ganamos"

Tras el partido que ganó Argentina ante Austria por 2 a 0 en Estados Unidos, la conductora recordó el escándalo de su colega relacionado con la salud del padre de Lionel Messi.

Moria Casán respaldó a Flor Peña tras el triungo de la Selección argentina.

Moria Casán respaldó a Flor Peña tras el triungo de la Selección argentina.

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Moria Casán se alegró por el triunfo de la Selección argentina ante Austria, 2 a 0, y lo hizo con un comentario que dejó expuesta a Florencia Peña, tras el escándlao en Luzu TV. "Menos mal que ganamos".

El conductor y la actriz siguen envueltos en una pelea qu podría dirimirse en tribunales. Ahora, la periodista dio su opinión sobre el escándalo.
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La conductora de El Trece dejó una frase que dejó en silenci a sus compañeros, cuando el periodista Gustavo Méndez recordó el caso de Carlos Tévez y Lionel Messi, sobre temas de salud de sus familiaress: "¿Te imaginás si no ganaba? Pobre Florencia Peña, yo pensé en Florencia Peña”.

"La One" aludió a la falsa noticia sobre el padre de Messi, Jorge, y lo relacionó con el resultado del partido en Dallas, Estados Unidos, que si salía mal la actriz iba a ser tildada de "mufa".

“Es un absurdo meter que todo eso se debe a eso, porque el juego tiene cosas increíbles, pero en cuanto a lo cabulero es importante”, remarcó la famosa en La mañana con Moria.

Casán defendió a Florencia Peña

Lejos de sumarse a las críticas contra su colega, Moria Casán lanentó el episodio en el que quedó envuelta Florencia Peña por decir que el papá de Messi había muerto, tal como le dijo la producción del programa que conduce con Marley en el canal de streaming Luzu TV. “Flor no lo hizo de amarillista ni para ponerle un punto más a su programa. Se equivocó, pidió las disculpas correspondientes y yo se las creo”, remarcó la mediática.

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