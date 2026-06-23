Moria Casán celebró el triunfo de la Selección con una frase para Florencia Peña: "Menos mal que ganamos" Tras el partido que ganó Argentina ante Austria por 2 a 0 en Estados Unidos, la conductora recordó el escándalo de su colega relacionado con la salud del padre de Lionel Messi. Agregar C5N en









Moria Casán respaldó a Flor Peña tras el triungo de la Selección argentina. Redes sociales

Moria Casán se alegró por el triunfo de la Selección argentina ante Austria, 2 a 0, y lo hizo con un comentario que dejó expuesta a Florencia Peña, tras el escándlao en Luzu TV. "Menos mal que ganamos".

La conductora de El Trece dejó una frase que dejó en silenci a sus compañeros, cuando el periodista Gustavo Méndez recordó el caso de Carlos Tévez y Lionel Messi, sobre temas de salud de sus familiaress: "¿Te imaginás si no ganaba? Pobre Florencia Peña, yo pensé en Florencia Peña”.

"La One" aludió a la falsa noticia sobre el padre de Messi, Jorge, y lo relacionó con el resultado del partido en Dallas, Estados Unidos, que si salía mal la actriz iba a ser tildada de "mufa".

“Es un absurdo meter que todo eso se debe a eso, porque el juego tiene cosas increíbles, pero en cuanto a lo cabulero es importante”, remarcó la famosa en La mañana con Moria.