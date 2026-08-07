Marixa Balli destrozó a Marcela Baños tras la polémica por Pasión de Sábado: "Que piense lo que quiera" La panelista le respondió a la histórica conductora del ciclo de música tropical, a la que reemplazará en sus vacaciones. Baños no se quedó callada. Agregar C5N en









Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona. Redes sociales

Marixa Balli salió al cruce de Marcela Baños, quien estaría preocupada por el reemplazo que la bailarina hará en Pasión de sábado mientras ella, la habitual conductora, se toma vacaciones. "Que crea lo que quiera", dijo la panelista de LAM.

Baños se habría enterado de quién haría su trabajo por el programa de Ángel de Brito y, lejos de quedarse callada, le respondió: "Le vamos a cumplir el sueño de conducir Pasión".

La tensión entre las mediáticas subió ya que "La Cachaca" le bajó el precio a la presentadora del clásico de la música tropical hace 27 años. "Ella quiere sentir que me está cumpliendo un sueño, que crea lo que quiera. Si es feliz y eso le da felicidad, me parece genial", aseguró la expareja de Rodrigo.

MARIXA BALLI LE RESPONDE A MARCELA BAÑOS: "ELLA QUIERE SENTIR QUE ME ESTÁ CUMPLIENDO UN SUEÑO", Y DIJO: "ME ES INDISTINTO UN MENSAJE DE ELLA"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/0NbDUdkgDP — América TV (@AmericaTV) August 7, 2026 "Lo hice muchos años y es un programa que hago porque me gusta. Que me llamen a mí pasa por el productor, voy a ir a hacer algo que sé hacer y dar lo mejor de mí", aclaró Balli en el móvil de Intrusos, dando a entender que ella ya había ocupado ese lugar.

Para que no quedaran dudas, la empresaria textil se desligó de cualquier problema: "No me voy a preocupar porque no me preocupo por nada más que no sea mi familia, mis amigos y el laburo que hago. No busco otra cosa".