IR A
IR A

Marixa Balli destrozó a Marcela Baños tras la polémica por Pasión de Sábado: "Que piense lo que quiera"

La panelista le respondió a la histórica conductora del ciclo de música tropical, a la que reemplazará en sus vacaciones. Baños no se quedó callada.

Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona.

Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona.

Redes sociales

Marixa Balli salió al cruce de Marcela Baños, quien estaría preocupada por el reemplazo que la bailarina hará en Pasión de sábado mientras ella, la habitual conductora, se toma vacaciones. "Que crea lo que quiera", dijo la panelista de LAM.

La Justicia dio un paso clave al imputar formalmente al exparticipante de Gran Hermano.
Te puede interesar:

Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual: la Justicia ordenó pericias para él y la denunciante

Baños se habría enterado de quién haría su trabajo por el programa de Ángel de Brito y, lejos de quedarse callada, le respondió: "Le vamos a cumplir el sueño de conducir Pasión".

La tensión entre las mediáticas subió ya que "La Cachaca" le bajó el precio a la presentadora del clásico de la música tropical hace 27 años. "Ella quiere sentir que me está cumpliendo un sueño, que crea lo que quiera. Si es feliz y eso le da felicidad, me parece genial", aseguró la expareja de Rodrigo.

"Lo hice muchos años y es un programa que hago porque me gusta. Que me llamen a mí pasa por el productor, voy a ir a hacer algo que sé hacer y dar lo mejor de mí", aclaró Balli en el móvil de Intrusos, dando a entender que ella ya había ocupado ese lugar.

Para que no quedaran dudas, la empresaria textil se desligó de cualquier problema: "No me voy a preocupar porque no me preocupo por nada más que no sea mi familia, mis amigos y el laburo que hago. No busco otra cosa".

Marcela Baños dijo que Ballli es una desagradecida

Baños se molestó con Balli: "La llamaron desde la producción, no me va a agradecer a mí", se sinceró y dejó en claro que las diferencias son irreconciliables. En el mismo tono agregó: "Va a agradecer a Telefe porque la dejaron ir... Sabiendo que yo di el ok, me parece que, por una cuestión de empatía, debería ser más amorosa. Sigue con esa cuestión del ninguneo y no me asombra porque siempre fue así", definió la locutora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La famosa tuvo una fuerte historia con el ex jugador de Boca.

Qué dijo Brenda Ascnicar sobre un polémico rumor sobre su romance con Carlos Tevez

La conductora volvió a referirse al sentimiento que le quedó a la cantante sobre la supuesta ligazón amorosa entre la influence y Luck Ra.

Fulminante motivo: Yanina Latorre filtró por qué La Joaqui odia a Tuli Acosta

La cantante española tuvo un gesto con la gente argentina.

Impacto: el gesto que nadie vio venir de Rosalía tras el escándalo y sus shows en el Movistar Arena

Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento.

Dolor en la música argentina: murió un referente muy querido que marcó a generaciones durante décadas

Se trata de William Orbit. 

Conmoción: murió un reconocido productor musical que trabajó con Madonna, Britney Spears y U2

La formación original de Grupo Sombras, otra vez arriba de los escenarios.

Vuelve una leyenda de la cumbia: Grupo Sombras y Daniel Agostini se reúnen después de 30 años

últimas noticias

Fernanda Iglesias habló sobre las infidelidades de Diego Latorre.

Fernanda Iglesias destapó las infidelidades de Diego Latorre: "Él no le hace asco a nada"

Hace 39 minutos
Balli se desligó de lo que piensa la conductora tropical sobre su persona.

Marixa Balli destrozó a Marcela Baños tras la polémica por Pasión de Sábado: "Que piense lo que quiera"

Hace 53 minutos
El 11 titular de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

"Creo que fue mi último Mundial": la increíble confesión de un titular de la Selección argentina

Hace 1 hora
Florencia de la V arremetió fuerte contra Santiago del Moro.

Florencia de la V apuntó contra Santiago del Moro tras la salida de Juanicar de Gran Hermano: "Canallesco"

Hace 1 hora
play
Imagen del colectivo que impactó contra una formación de tren en La Boca. 

Chocaron un tren y un colectivo a metros de La Bombonera: hay siete heridos

Hace 1 hora