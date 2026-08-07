8 de agosto de 2026 Inicio
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El golazo de Aldosivi ante Rosario Central: la clavó desde mitad de cancha y Ángel Di María lo felicitó

Alan Sosa aprovechó una salida de Jeremías Ledesma, remató desde una enorme distancia y marcó un tanto espectacular que incluso elogió el jugador del Canalla.

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Alan Sosa metió el gol del campeonato.

Alan Sosa metió el gol del campeonato.

En el Gigante de Arroyito, Rosario Central y Aldosivi se enfrentaron este viernes por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El Canalla buscaba hacerse fuerte como local, pero el conjunto marplatense dio el golpe primero con una definición extraordinaria desde mitad de cancha.

Dos de los partidos podrán verse sin suscripción premium durante el fin de semana.
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A los 7' del segundo tiempo, Alan Sosa quedó frente a una oportunidad inmejorable después de que Jeremías Ledesma saliera varios metros fuera de su arco para rechazar una pelota. El delantero de 23 años no lo dudó, tomó el balón de aire y sacó un zurdazo que viajó por encima del arquero.

La pelota recorrió una enorme distancia, picó dentro del área y se metió en el ángulo para establecer el 1-0. La precisión del remate generó la sorpresa de todos en el estadio y hasta el relator del encuentro reaccionó con una frase que quedó como una de las postales del partido: "Le pegó desde Mar del Plata".

La acción había comenzado en un córner para Rosario Central que no prosperó. El despeje derivó en una pelota larga hacia Tomás Fernández, Ledesma salió de su zona para intentar anticiparlo y, tras el rechazo, Sosa quedó con el arco completamente descubierto para intentar una definición que fue mucho más espectacular de lo esperado.

La espectacular definición también fue destacada por Ángel Di María, quien valoró públicamente la ejecución de Sosa pese a que el tanto había puesto en ventaja al rival. "Quiero felicitar al chico que hizo el gol porque fue un golazo", reconoció el delantero de Rosario Central, una vez finalizado el partido.

Aunque Aldosivi consiguió ponerse en ventaja con una verdadera obra de arte, Rosario Central logró dar vuelta el resultado. Nicolás Zalazar marcó en contra a los 16' del complemento y Jáminton Campaz completó la remontada a los 35', para que el equipo de Jorge Almirón terminara imponiéndose por 2-1.

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La cuarta jornada del campeonato comenzó este viernes y se extenderá hasta el martes 11 de agosto, con partidos correspondientes a las dos zonas. El clásico entre San Lorenzo y Huracán será uno de los grandes atractivos del domingo, mientras que Unión-Central Córdoba e Independiente Rivadavia-Estudiantes de Río Cuarto fueron los encuentros liberados de la fecha.

La programación continuará este sábado con una jornada cargada de fútbol: Tigre recibirá a River desde las 17, Boca enfrentará a Vélez a las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó e Independiente jugará contra Platense desde las 21:30. El domingo será el turno del clásico de Boedo y Parque Patricios, además de Argentinos Juniors-Racing y otros dos encuentros.

El certamen mantiene su formato de dos zonas de 15 equipos, con una fase regular de 16 partidos para cada club. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los playoffs, que se disputarán a partido único, mientras que la final tendrá lugar en una sede neutral. Así continúa la fecha:

Sábado 8 de agosto

  • 14:45 — Deportivo Riestra vs. Estudiantes (LP) (TNT Sports)
  • 14:45 — Atlético Tucumán vs. Sarmiento (ESPN Premium)
  • 17:00 — Tigre vs. River (TNT Sports)
  • 19:15 — Boca vs. Vélez (estadio Tomás A. Ducó) (ESPN Premium)
  • 21:30 — Independiente vs. Platense (TNT Sports)
  • 21:30 — Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

Domingo 9 de agosto

  • 15:00 — San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports / ESPN Premium)
  • 17:45 — Defensa y Justicia vs. Newell's (ESPN Premium)
  • 17:45 — Gimnasia (LP) vs. Barracas Central (TNT Sports)
  • 20:15 — Argentinos Juniors vs. Racing (ESPN Premium)

Lunes 10 de agosto

  • 19:00 — Banfield vs. Belgrano (TNT Sports)
  • 21:15 — Unión vs. Central Córdoba (ESPN) liberado

Martes 11 de agosto

  • 21:00 — Talleres vs. Lanús (TNT Sports)
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