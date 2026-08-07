8 de agosto de 2026 Inicio
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Argentina campeón del mundo ante Francia: un ingeniero hizo historia en una final de Just Dance

Franco Vitali, de 25 años, venció 2-1 a la europea Lina en Kazajistán y conquistó el primer gran título de su carrera como jugador competitivo de la disciplina.

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Franco Vitali

Franco Vitali, campeón de Just Dance. 

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Franco Vitali tiene 25 años, es ingeniero en biotecnología y desde los 9 juega a Just Dance. Su pasión lo llevó hasta lo más alto al consagrarse campeón mundial en los Games of the Future Astana 2026, en Kazajistán, después de derrotar 2-1 a la francesa Lina, en una competencia que repartió u$s75.000 en premios.

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El argentino compitió bajo el apodo Vitaldancer y llegó a la definición tras años de experiencia en torneos internacionales. Desde 2016 se mantiene entre los mejores exponentes del país y, en esta oportunidad, consiguió superar a una rival que había dejado en el camino a nombres importantes de la escena competitiva.

Para Vitali, la conquista representó mucho más que una victoria en una competencia. "Todavía no puedo creer que soy el campeón. Se siente como un sueño hecho realidad después de un camino tan largo. Este es mi primer gran título", expresó después de quedarse con la definición.

El camino de Lina hacia el duelo decisivo había sido especialmente exigente: la francesa eliminó al turco Umutcan Tutuncu, tres veces campeón de la Just Dance World Cup, y posteriormente venció al ruso Ivan Vlasov en semifinales. En la otra llave, el peruano Sergio Mayta consiguió el tercer puesto tras imponerse 2-0 ante Vlasov.

Franco Vitali tras otra coronación de gloria para la Argentina.

Franco Vitali tras otra coronación de gloria para la Argentina.

La consagración de Vitali tuvo una coincidencia imposible de ignorar para cualquier argentino: otra vez una final ante Francia terminó con una celebración albiceleste. A diferencia de Qatar 2022, esta vez no hubo fútbol, sino coreografías, música y puntajes en una competencia de deportes electrónicos que exige coordinación, resistencia física y memoria coreográfica.

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