Graciela Alfano sorprendió a Moria Casán con videos de IA junto a Messi y Maradona: "¿Scaloni no me tiene que llamar?" La exvedette mostró un talento oculto con la creación de contenidos con los futbolistas y se postuló para integrar la Scaloneta. Agregar C5N en









Alfano sorprendió a Casán con sus videos de IA y se postuló para la Scaloneta. Redes sociales

Graciela Alfano estuvo como invitada al programa de Moria Casán y mostró los videos que hizo con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) junto a Lionel Messi y Diego Maradona.

La exvedette sorprendió a la conductora de La mañana con Moria con su experiencia con esta herramienta tecnológica que muchos desconocían. “¿Scaloni no me tiene que llamar?”, lanzó la mediática.

La famosa hizo gala de su habilidad para hacer contenidos creativos en el marco del Mundial 2026: "A mí me encanta y siempre trabajo en base a una idea. Tengo varias aplicaciones, pero una vez que tengo la idea clara le doy un prompt preciso. Es un proceso muy creativo que me divierte muchísimo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Graciela Alfano (@iconoalfano) Las dos artistas bromearon con los videos que se viralizaron entre sus seguidores con los jugadores de la Selección argenitna: "A mí me encanta y siempre trabajo en base a una idea. Tengo varias aplicaciones, pero una vez que tengo la idea clara le doy un prompt preciso. Es un proceso muy creativo que me divierte muchísimo".

La producción mostró uno de las "jugadas" de Alfano cuando hace un gol de "chilena" con una botella de agua, que cuando se mete en el arco se transforma en una pelota de fútbol. "Decime si Scaloni no me tiene que llamar", bromeó postulándose para el equipo que dirige Lionel Scaloni.