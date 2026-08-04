4 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi donó €80.000 para reconstruir una zona de España arrasada por los incendios forestales

El astro aportó el dinero para restaurar la Sierra Oeste de Madrid, debido al avance de las llamas. "Esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", destacó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por
Lionel Messi donó dinero para reconstruir zonas de España.

Lionel Messi donó dinero para reconstruir zonas de España.

El astro Lionel Messi donó €80.000 para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, que se encuentra afectada por los incendios forestales que azotan a España. Las llamas ya consumieron al menos 220.000 hectáreas en el país europeo desde el inicio de 2026.

Antonela y Messi, otra vez en Miami.
Te puede interesar:

El motivo por el que Messi interrumpió sus vacaciones y regresó a EEUU

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en la red social X que el astro aportó dinero para la restauración de una sector de la capital española. "Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", destacó.

Los focos de mayor magnitud continúan activos en Madrid y Ávila, donde las autoridades intentan contener el avance del fuego. Según consignó France 24, al menos 75.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en España debido al avance de los incendios por el cual las autoridades desplegaron amplios operativos. En este marco, el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, advirtió que todavía restan "horas difíciles y complejas" y pidió "paciencia y comprensión" a la población.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

El Gobierno de España amplió a la provincia de Toledo la declaración de emergencia nacional por los incendios forestales, una medida que ya regía en la Comunidad de Madrid y Ávila. La decisión respondió al agravamiento de la situación y a la necesidad de reforzar la coordinación de los recursos disponibles.

En ese contexto, las autoridades elevaron al nivel 3 la emergencia y ordenaron evacuar las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ubicadas en el municipio de Almorox. Además, interrumpieron el tránsito sobre la carretera N-403, en el tramo que conecta Cadalso de los Vidrios con esa localidad.

El Rey Felipe VI: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

El Rey Felipe VI de España destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos debido a los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo". "Queremos reconocer el trabajo de la UME, de Protección Civil y de todos los hombres y mujeres desplegados, que son miles. Están realizando una labor que hay que valorar y cuya coordinación está siendo ejemplar", sostuvo al visitar uno de los centros de evacuación en Madrid.

El rey visitó el domingo un polideportivo madrileño, donde cientos de evacuados son asistidos por personal social y médico. Desde allí, trasladó "cariño, apoyo y comprensión" a todas las personas evacuadas que abandonaron sus casas. "Lo han pasado muy mal, algunos llevan cuatro días fuera de sus casas, han perdido muchos bienes y hemos perdido un patrimonio natural incalculable", lamentó.

En este marco, subrayó que “el logro principal es preservar la vida humana y garantizar la seguridad; después, proteger las poblaciones y minimizar los daños causados por el incendio”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El artista londinense habló sobre su fanatismo por el Diez.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

Messi y Occhiato, perdonados.

El llamativo gesto de Messi con Luzu TV y Nico Occhiato: sorprendió a todos

Lionel Messi se reincorporó a Inter Miami.

Messi ya se fue de Rosario y se reincorporó a Inter Miami tras el Mundial 2026

En sus vacaciones, Lionel Messi estuvo presente en un partido que se jugó en Rosario. 

Messi presenció un partido del ascenso, en su primera aparición pública tras el Mundial

Edul le pidió al capitán de la Selección que siga vistiendo la camiseta albiceleste.

El contundente mensaje de Gastón Edul tras perder ante Edu Aguirre en La velada del año

Lionel Messi entregó a cada uno de sus compañeros un regalo personalizado. 

Se supo el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección tras la final del Mundial

Rating Cero

El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

La desconcertante confesión de Nicole Neumann que se volvió viral.
play

"Tengo náuseas y...": la confesión de Nicole Neumann que impactó en las redes

Ángel de Brito fue quien confirmó hacia dónde se dirige.

Sorpresivo cambio: famosa conductora deja El Trece y TN para seguir su carrera en América TV

Tras el accidente, el auto quedó destrozado.

"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió una figura de la TV

La famosa artista tuvo que afrontar muchos cambios.

La impresionante transformación de Luisana Lopilato para hacer Pepita, la pistolera: cambió por completo

últimas noticias

El dólar oficial opera sin sobresaltos en el inicio de agosto.

En el inicio de agosto, el dólar se mantiene arriba de los $1.500

Hace 5 minutos
Luz Canteros fue imputada por homicidio agravado en Chaco. 

"Con sangre en las manos": la fiscal reveló detalles que complican a la "Nahir Galarza de Chaco"

Hace 11 minutos
El artista se refirió a cómo afronta su vida lejos del país.

Así es la nueva vida de Ricardo Darín en España: los motivos de su decisión

Hace 15 minutos
El buen gesto que tuvo el cantante cordobes con su expareja.

El gesto desconocido que tuvo Luck Ra con La Joaqui antes de separarse

Hace 33 minutos
El hambre empuja la indigencia y afecta al 42% de los jóvenes. 

Alarma social: según la UCA, la pobreza volvió a subir y ya roza el 30%

Hace 37 minutos