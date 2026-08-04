Lionel Messi donó €80.000 para reconstruir una zona de España arrasada por los incendios forestales El astro aportó el dinero para restaurar la Sierra Oeste de Madrid, debido al avance de las llamas. "Esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", destacó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por Agregar C5N en









Lionel Messi donó dinero para reconstruir zonas de España.

El astro Lionel Messi donó €80.000 para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, que se encuentra afectada por los incendios forestales que azotan a España. Las llamas ya consumieron al menos 220.000 hectáreas en el país europeo desde el inicio de 2026.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en la red social X que el astro aportó dinero para la restauración de una sector de la capital española. "Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", destacó.

Los focos de mayor magnitud continúan activos en Madrid y Ávila, donde las autoridades intentan contener el avance del fuego. Según consignó France 24, al menos 75.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en España debido al avance de los incendios por el cual las autoridades desplegaron amplios operativos. En este marco, el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, advirtió que todavía restan "horas difíciles y complejas" y pidió "paciencia y comprensión" a la población.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. X (@InterMiamiCF) El Gobierno de España amplió a la provincia de Toledo la declaración de emergencia nacional por los incendios forestales, una medida que ya regía en la Comunidad de Madrid y Ávila. La decisión respondió al agravamiento de la situación y a la necesidad de reforzar la coordinación de los recursos disponibles.

En ese contexto, las autoridades elevaron al nivel 3 la emergencia y ordenaron evacuar las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ubicadas en el municipio de Almorox. Además, interrumpieron el tránsito sobre la carretera N-403, en el tramo que conecta Cadalso de los Vidrios con esa localidad.

El Rey Felipe VI: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo" El Rey Felipe VI de España destacó la "coordinación ejemplar" de autoridades y ciudadanos debido a los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo". "Queremos reconocer el trabajo de la UME, de Protección Civil y de todos los hombres y mujeres desplegados, que son miles. Están realizando una labor que hay que valorar y cuya coordinación está siendo ejemplar", sostuvo al visitar uno de los centros de evacuación en Madrid. El rey visitó el domingo un polideportivo madrileño, donde cientos de evacuados son asistidos por personal social y médico. Desde allí, trasladó "cariño, apoyo y comprensión" a todas las personas evacuadas que abandonaron sus casas. "Lo han pasado muy mal, algunos llevan cuatro días fuera de sus casas, han perdido muchos bienes y hemos perdido un patrimonio natural incalculable", lamentó. En este marco, subrayó que “el logro principal es preservar la vida humana y garantizar la seguridad; después, proteger las poblaciones y minimizar los daños causados por el incendio”.