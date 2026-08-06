7 de agosto de 2026 Inicio
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Tras el doblete en su regreso a la MLS, cómo está la pelea entre Messi y Ronaldo por ser el máximo goleador histórico

El rosarino marcó dos tantos en la victoria del Inter Miami y se acerca al portugués. Ambos siguen activos y la lucha por romper los mil goles se hace cada vez más fuerte.

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Messi vs. Cristiano.

Messi vs. Cristiano.

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La pelea por el liderazgo de la tabla histórica de goleadores está al rojo vivo y, con los dos goles de Lionel Messi en el Inter Miami ante Atlético San Luis por la Leagues Cup, se acercó más a Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos goles le faltan a Leo para quedar en el primer lugar?

Lionel Messi junto a su hijo Thiago cuando jugaba para el Barcelona.
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Ambos jugadores están a límite de los 1000 goles y, si bien la idea de los dos jugadores es poder disfrutar del fútbol, siguen con el objetivo de seguir cumpliendo récords.

El líder de la tabla es Cristiano, con 976 goles en 1329 partidos. Mientras que Messi está atrás con 921 goles en 1166 encuentros. La diferencia entre ambos es de 55 goles y ambos todavía tienen una carrera por delante para poder conseguir más.

Detrás de ellos están Josef Bican con 805 goles, Romario con 772 y Pelé con 757, los tres ya retirados. Por último, en el plano de las selecciones, Cristiano lidera con 146 goles y Messi lo sigue con 125. Atrás está Ali Daei de Irán con 109.

Los goles de Lionel Messi para el Inter Miami en la Leagues Cup

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