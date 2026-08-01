El motivo por el que Lionel Messi interrumpió sus vacaciones y regresó a Estados Unidos

El capitán de la Selección argentina tenía más días para descansar antes de retomar los entrenamientos con el Inter Miami, pero tenía otro compromiso que lo apuró.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y su familia debieron regresar a Estados Unidos luego de sus vacaciones en Rosario, Santa Fe, Argentina. Pero el motivo no tenía que ver con la vuelta a los entrenamientos, sino con un motivo familiar.

Lo primero que tenía en cuenta Messi era sus compromisos con el Inter Miami, su club y al que todavía no se reincorporó después del Mundial. Pero su motivo para volver, no estaba ligado a lo deportivo, sino particularmente a una necesidad de sus tres hijos.

Pero sucede que, Messi y familia decidieron volver porque, según indicó Aires de Santa Fe, debían estar presentes en el arranque del ciclo lectivo de Thiago, Mateo y Ciro, los tres su fruto de su relación con Antonela.

Mientras los niños estén en el colegio, Messi y Antonela retomarán el descanso en Miami y el miércoles 5 de agosto es cuando el Inter Miami vuelva a jugar un partido importante y será frente a Atlético de San Luis.

Tom Holland reveló qué le diría a Lionel Messi si pudiera hablar con él: no lo dudó ni un poco

Tom Holland volvió a dejar en claro que su admiración por Lionel Messi trasciende el fútbol. En medio de la promoción internacional de Spider-Man: Un nuevo día, el actor británico fue consultado sobre qué le diría al capitán de la Selección argentina si tuviera la posibilidad de mantener una conversación privada. Su respuesta fue inmediata y estuvo cargada de reconocimiento hacia la trayectoria del rosarino.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con May Martorelli, en el marco del estreno mundial de la nueva película de Marvel. Allí, sin necesidad de pensarlo demasiado, Holland aseguró que aprovecharía ese momento para agradecerle por todo lo que le regaló al deporte durante casi dos décadas. “Creo que si tuviera la oportunidad de hablar con él, en nombre del fútbol y de la gente que ama el juego, le agradecería por casi 20 años de arte, habilidad, dedicación y ambición”, expresó el protagonista de Spider-Man, en una frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del cine y del fútbol.

El intérprete también explicó que siempre encontró una fuente de inspiración en la historia deportiva de Messi. Tom Holland, quien en más de una ocasión habló de su baja estatura, señaló que se siente identificado con el argentino porque logró imponerse frente a rivales físicamente superiores. “Como soy un tipo bajo, y viendo a alguien que está en desventaja en una cancha con gente como Zlatan y estos gigantes contra los que juega, siempre ha sido una verdadera inspiración para mí”, sostuvo el actor.