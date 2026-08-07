8 de agosto de 2026 Inicio
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Le otorgaron la libertad bajo fianza a la niñera argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Lick, la argentina que fue arrestada por agentes migratorios en el aeropuerto de Filadelfia cuando viajaba a ver un partido de la Selección en el Mundial, obtuvo la libertad bajo fianza de u$s10.000 dólares. "Es un paso enorme", celebró su pareja, aunque aclaró que el proceso migratorio continúa.

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La niñera tiene 30 años.

La niñera tiene 30 años.

Un juez de Estados Unidos concedió este viernes la libertad bajo fianza de u$s10.000 a la niñera argentina Iliana Lick, de 30 años, detenida desde el pasado 11 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a ver un partido de la selección argentina en el Mundial. La noticia fue confirmada por su pareja, Steven Melchiorre, quien catalogó la liberación como "un paso enorme", aunque aclaró que el proceso migratorio continúa.

Es el tercer caso fatal en siete días vinculado a acciones del ICE, tras dos muertes por disparos en Houston y Maine.
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El caso de Lick cobró relevancia pública tras su arresto en el aeropuerto de Filadelfia. La joven se disponía a abordar un vuelo hacia Kansas City para presenciar un partido de la Selección argentina durante el Mundial cuando fue interceptada por agentes de ICE. Según las autoridades, Iliana había ingresado al país legalmente en 2023, pero su visa de turista ya había vencido.

Ileana y su pareja estadounidense, Steven Melchiorrie.

Ileana y su pareja estadounidense, Steven Melchiorrie.

Durante su tiempo bajo custodia, el entorno de la joven lanzó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe, donde lograron reunir unos u$s18.500 para costear la defensa legal y la fianza ahora otorgada. Lick residía en el sur de Filadelfia y trabajaba como niñera para dos familias que la consideran parte de su hogar, cuidando a tres niños que, según sus allegados, la adoran.

A pesar de este avance judicial, la liberación de la argentina no es inmediata, ya que aún deben completarse diversos trámites administrativos y logísticos. Actualmente, Lick se encuentra en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, luego de haber pasado por varios centros de detención en Pensilvania, Luisiana y Texas. "Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva a casa pronto", aseguró Melchiorre.

La detención de la joven ocurre en un contexto de intensificación de los controles migratorios en aeropuertos por parte del gobierno de Donald Trump. De hecho, recientemente se conoció una situación similar que afecta a otro argentino, el futbolista Matías Pourrain, detenido en Florida. Si bien el pago de la fianza permitirá a Iliana esperar la resolución de su caso fuera de la cárcel, su proceso migratorio sigue abierto en la justicia estadounidense.

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