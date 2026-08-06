7 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi desmintió el rumor del pase de su hijo Thiago a La Masía de Barcelona

La leyenda del fútbol se hizo eco de las especulaciones en torno al futuro futbolístico del adolescente de 13 años y cortó de cuajo las ilusiones que desbordaron las redes sociales.

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Lionel Messi junto a su hijo Thiago cuando jugaba para el Barcelona.

Lionel Messi junto a su hijo Thiago cuando jugaba para el Barcelona.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, negó de forma tajante que su hijo Thiago fuera a pasar de las juveniles del Inter Miami a La Masía del Barcelona. Al ser consultado por el rumor, ya instalado en redes sociales, descartó: "Naah".

Messi vs. Cristiano.
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La desmentida tuvo lugar cuando llegaba con el Inter Miami al Nu Stadium, donde debutó en la Leagues Cup este miércoles frente a Atlético San Luis. El 10 fue interceptado por el periodista Bruno Vain, quien deslizó "¿Se va Thiaguito?" luego de saludarlo. Para ese momento el rumor ya había crecido tanto que hasta se proyectaba un desembarco de Thiago en Europa para noviembre.

@marianoj32

LEO Messi desmintió que Thiago Messi se vaya a la masia Vía Bruno Vain #messi #leomessi #goat #lionelmessi #barcelona

sonido original - Mariano Jimenez

El menor de edad tiene 13 años y hace tres años que juega en las inferiores del Inter Miami como mediocampista, toda su vida está armada en torno a la ciudad estadounidense. Sin embargo, hay ciertos detalles que alimentaron la especulación del pase: Lio dejó Rosario para instalarse en Cataluña a los 14 años.

Además, en España, a partir de los 14 años los futbolistas de las divisiones inferiores pasan a ser considerados federados, una etapa que suele marcar decisiones importantes sobre el futuro deportivo de los juveniles y que, según los rumores, podía abrir la puerta a un eventual desembarco en La Masía.

Thiago Messi juega en el Inter Miami, igual que su padre.

Thiago Messi juega en el Inter Miami, igual que su padre.

Por otro lado, cuando Lionel era parte del club Thiago pasó por la Barça Escola, donde dio sus primeros pasos entre 2016 y 2019, antes de mudarse a Estados Unidos por la llegada de Messi a Inter Miami luego del Mundial de Qatar 2022 y la abrupta salida del Paris Saint-German.

De todas formas, el rumor duró menos de 24 horas y Messi no solo lo selló, sino que en su primera titularidad después del Mundial 2026 ese mismo día convirtió dos goles, dio una asistencia y lideró la remontada de Inter Miami frente a Atlético San Luis para comenzar el camino en la Leagues Cup con otra actuación decisiva.

La AFA declaró el 15 de julio como el "Día de las Selecciones Nacionales"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó este miércoles la creación del "Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol", una jornada que se celebrará cada 15 de julio. La elección de la fecha es un homenaje directo a la épica victoria de la Selección argentina ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

La decisión fue tomada de forma unánime durante una sesión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en el predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza en conmemoración a aquel encuentro inolvidable, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja, pero logró revertir el partido con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El triunfo por 2-1 no solo selló el pase a la final del certamen, sino que desató la euforia en todo el país.

Desde la casa madre del fútbol local remarcaron que este reconocimiento no se limita exclusivamente a la hazaña de la Selección argentina de fútbol. El objetivo de la jornada es poner en valor "el trabajo diario de todas las representaciones nacionales, incluyendo a las categorías juveniles, los seleccionados femeninos y las disciplinas de futsal, fútbol playa y fútbol de campo".

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