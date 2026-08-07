El desgarrador relato de Alejandra Maglietti al recordar a Leandro Rud: "Me arrepiento, no sabía..."

La modelo recordó al manager, que falleció este viernes tras luchar contra un agresivo cáncer de glándulas salivales en estadio 4, con metástasis en los huesos.

Alejandra Maglietti habló en el programa de Yanina Latorre y recordó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo de la mano de Leandro Rud , el histórico representante que falleció este viernes. En ese sentido, reveló que quedó "shockeada" por la noticia y reveló de qué se arrepiente.

La muerte del icónico representante golpeó el mundo del espectáculo. Rud murió a los 51 años tras una larga batalla contra el cáncer. En ese contexto, muchas de las estrellas que él acompañó hablaron sobre el vínculo que mantuvieron con él durante estos años.

Una de las personas que expresó su dolor fue Maglietti. Durante un móvil con SQP, la modelo repasó los consejos de Rud cuando estaba dando sus primeros pasos en el medio, que iban más allá de lo estrictamente laboral. "Te ayudaba a ahorrar, a que te quedaras con algo: 'Cuando pase el tiempo y no seas más modelo, no está bueno que te queden cuatro tapados de piel'", expresó.

"Empecé a trabajar en publicidades. Un día me llamaron desde la agencia de él para trabajar. Era la primera vez que me llamaban de una agencia grande. Siempre trabajé muy bien; fue un crecimiento importante cuando estuve ahí", recordó.

"Estoy shockeada. No me imaginaba que estaba tan grave. La realidad es que no me di cuenta de la gravedad de la situación. Como venía siguiendo el programa, no sabía cuál era el diagnóstico y me arrepiento. Me hubiera gustado llamarlo. Me tomó por sorpresa, no esperaba que se diera todo tan rápido", se sinceró.

ALEJANDRA MAGLIETTI RECUERDA A LEANDRO RUD "Tuve un gran crecimiento mediático con él" "Nos ayudaba a manejar la plata" "Me tomó por sorpresa su fallecimiento" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/PgrUfhjIOJ

Por último, la panelista reconoció que hacía años no tenía contacto con el representante; sin embargo, le agradeció por ser una pieza clave en su carrera. "Dejé de tener relación hace más de 10 años. Tengo mucho que agradecerle. La vida te va separando y no teníamos razones para odiarnos, pero quizás, cuando tuviste un vínculo comercial, desde el otro lado sienten que no fuiste agradecida", concluyó.

Leandro Rud, una vida dedicada al espectáculo

Leandro Rud acompañó a lo largo de su trayectoria las carreras de varias figuras de renombre. Su etapa de mayor exposición como manager fue durante los años 2000 y luego en 2010. Muchas de sus representadas terminaron convirtiéndose en personajes de televisión: conductoras, panelistas, actrices, participantes de realities y figuras del espectáculo. Para 2012, por ejemplo, su staff incluía a Jésica Cirio, Alejandra Maglietti, Débora Bello, María Susini, Amalia Granata, Melina Pitra, Magalí Montoro, Virginia Gallardo, Pamela David y Rocío Marengo.

Pese a su éxito, tuvo que cerrar su agencia de modelos cuando los problemas de salud comenzaron a aparecer en 2014. Si bien desde hace tiempo se sentía mal, pensaba que su malestar se trataba de ataques de pánico, angustia y depresión. Pero tras internarse en el Sanatorio Finochietto y luego de varios estudios, finalmente en noviembre de 2021 le diagnosticaron cáncer de glándulas salivales con metástasis en huesos.

"La verdad que era un panorama bastante complicado, era un cáncer etapa 4. Después me hice una colonoscopía que me dio bárbaro y empecé un tratamiento con mis médicos, el oncólogo Daniel Campos, que me lo consiguió Daniel Hadad, el clínico Ramiro Heredia y mi médico cardiólogo Nicolás González. Estuve internado varias veces en el Finochietto. Tomaba 18 pastillas por día", contó durante una entrevista.

En mayo de este año habló abiertamente de cómo se sentía anímicamente y sobre las secuelas físicas que le había dejado la enfermedad, y dejó un mensaje esperanzador para las personas que estaban luchando con el mismo cuadro: "Fueron días muy difíciles. Luchala, que la vida vale la pena", expresó.