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Antonela Roccuzzo apoyó a Georgina Rodríguez ante las críticas a su cuerpo: el contundente gesto en redes

La mujer de Cristiano Ronaldo compartió una reflexión tras los duros comentarios sobre su físico en las vacaciones, y la pareja de Messi no tardó en reaccionar con empatía.

Roccuzzo demostró que la supuesta rivalidad no existe cuando se trata de empatía y respeto.

Roccuzzo demostró que la supuesta rivalidad no existe cuando se trata de empatía y respeto.

Redes sociales

Luego de que Georgina Rodríguez, mujer de Cristiano Ronaldo, fuera el centro de duros comentarios sobre su cuerpo durante las vacaciones, Antonela Roccuzzo salió a defenderla de los violentos en redes.

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Rodríguez decidió romper el silencio sobre los cuerpos reales, la maternidad y el peso a través del tiempo, luego de que se viralizaron fotos suyas en traje de baño en un yate. "Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", dijo la influencer.

La modelo reveló lo mal que le cayeron las críticas al jugador de Al-Nassr: "Le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'. Y él me respondió: 'Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres: una mujer perfecta, madre, buena persona y exitosa. ¿Qué más quieres?'".

La influencer española nacida en Argentina siguió con un descargo contundente sobre los mandatos estéticos en el verano: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo 'correcto'? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo, el que me ha permitido abrazar y crear vida".

El posteo sumó miles de likes en pocos minutos y el que tuvo más repercusión fue el de Antonela, con emojis y aplausos hacia la madre de los hijos de CR7, todo un gesto de sororidad y apoyo público. No es la primera vez que la compañera de Lionel Messi reacciona a favor de la empresaria, a pesar de la supuesta rivalidad entre el capitán de la Scaloneta y el jugador del seleccionado de Portugal.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en vacaciones

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encuentran pasando sus vacaciones de verano en la isla de Mallorca, España, tras haber iniciado previamente su descanso familiar en su mansión de Portugal. La pareja y sus hijos están descansando tras concluir la participación del futbolista en el Mundial 2026. La familia navega en el mar Mediterráneo a bordo de un yate exclusivo y lujoso, el CG Mare, y se alojan en una mansión privada de alta seguridad en la isla.

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