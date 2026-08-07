El riesgo país vuelve a tocar los 450 puntos básicos, su nivel más alto en dos meses

La medición realizada por JP Morgan sufre un salto del 3% semanal y regresa al dato registrado el 9 de junio. Por su parte, los bonos en dólares operan al alza en Wall Street.

El mercado atraviesa una jornada financiera en verde para los bonos y activos argentinos , que registran alzas en Wall Street, en contrapartida al riesgo país, que volvió alcanzar los 450 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto en dos meses.

El dólar cierra la semana con racha alcista y arriba de $1.500

Por su parte, el mal dato inflacionario de la Ciudad de Buenos Aires (2,9%), aceleró las especulaciones de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional vuelva a posicionarse arriba del 2%, lejos de las aspiraciones presidenciales.

En este marco, la medición realizada por JP Morgan acumula un salto del 3% semanal y regresa al dato registrado el 9 de junio.

El S&P Merval cae 0,2% a 3.095.124,01 puntos básicos, aunque medido en dólares se hunde 1,7% a 1.955,25 unidades. Dentro de las acciones que más caen se encuentra Loma Negra con el 3% y BYMA con el 1,6%. En Nueva York, las acciones que más bajan son las de Loma Negra (-3,8%), Grupo Supervielle (-1,9%) y Banco Macro (-1,4%).

El oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación. El tipo de cambio inició agosto con cierta inestabilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.499,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.976.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.559,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.520,28.