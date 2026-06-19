El escueto descargo de Nico Occhiato en Luzu TV tras la polémica con Flor Peña

El conductor de Nadie dice Nada habló sobre el furcio de la actriz en su programa sobre el cuadro de salud de Jorge Messi y le sacó peso: "Son errores humanos".

El conductor de Luzu TV, Nicolás Occhiato, emitió un comunicado sobre el furcio de Florencia Peña en su canal de streaming y le sacó peso: “Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera”.

La empresa decidió despedir a "todos los responsables" del programa El show del verano, donde Florencia Peña confirmó al aire de forma errónea la muerte de Jorge Messi , el padre de Lionel. "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", publicó Occhiato en X.

Luego de esa decisión, explicó al aire: “ Uno como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones y tiene un costo. Uno tiene que tomar decisiones. Hablamos con las personas que teníamos que aclarar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir”.

Completó el comunicado con una crítica a los que replicaron la desinformación: “Quiero decir que, tanto se habló de fake news, y hubo más divulgación de fake news, entonces le saca bastante seriedad cuando el que se jacta de señalar con un dedo al que se equivoca, generando fake news, no merece mi respeto ni el de nadie ”.

URGENTE Como dije ayer en primicia, hoy habló Nicolás Occhiato: "Para todos los que se ponían felices porque era el fin de Luzu: no se bajó ninguna marca, todo lo que se dijo fue mentira" “Hay errores humanos, que los comente cualquiera” HOY 21:00 #SiemprePrimicias | AM… pic.twitter.com/r8Rwasndyp

“Quiero decir que cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche… Yo tomé una decisión y hay algo que tenemos nosotros que todos los medios se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a lograr nunca. Cuando uno se equivoca y es cero mala leche… No se bajó ninguna marca, vamos a ir a todos los partidos. Todo lo que se dijo es mentira. Se pidieron las disculpas y está todo más que bien”, cerró.

Confirmado: la decisión de Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

El escándalo que estalló en Luzu TV luego de la difusión de una noticia falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, derivó en consecuencias concretas para el ciclo que conducían Florencia Peña y Marley. Luego de que el canal decidiera desvincular a los involucrados y levantar El Show del Verano, se confirmó que el histórico conductor tampoco continuará ligado al proyecto, cerrando así un programa que había logrado destacarse durante el verano.

La decisión fue tomada en conjunto. Según dio a conocer la panelista Juli Argenta en LAM, Florencia Peña habló directamente con Marley y ambos acordaron correrse del ciclo. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", señaló. El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas y participaba del programa de manera diaria desde allí.

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, confirmó en diálogo con LAM que la salida de su madre del programa implica automáticamente la de Marley, ya que su participación estaba supeditada a la continuidad del ciclo. "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", explicó.

Otero también confirmó que el viaje familiar al Mundial que tenían previsto quedó cancelado: "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente".