Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo La mujer de Lionel Messi compartió un emotivo momento con Alana, hija del futbolista y Georgina Rodríguez que se hizo viral en redes. Agregar C5N en









La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas. Redes sociales

Antonela Roccuzzo quedó fascinada con la hija mayor de Crstiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cuando la nena publicó un video cantando en redes que se volvió viral.

Quien subió las imágenes de la menor cantando fue la propia modelo, en donde se ve a Alana interpretando Vivo por ella, mientras escribió; “Mi pequeña gran estrella” y se llevó el like de la mujer de Lionel Messi.

No es la primera vez que la niña se muestra interpretando un tema sino que deslumbró a los casi 74 millones de seguidores. Fue con My Heart Will Go On de Celine Dion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodriguez (@georginagio) El like del capitán de la Selección argentina llamó la atención de los usuarios, que interpretaron esta acción como para dejar de lado la rivalidad que tuvieron los dos futbolistas durante una década.

Los dos futbolistas coincidieron en su mejor momento jugando para los dos clubes más grandes de España, el FC Barcelona y el Real Madrid y durante 10 años compitieron por ganar la UEFA Champions League, múltiples Balones de Oro y batir todos los récords de goles.