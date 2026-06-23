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Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo

La mujer de Lionel Messi compartió un emotivo momento con Alana, hija del futbolista y Georgina Rodríguez que se hizo viral en redes.

La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

Redes sociales

Antonela Roccuzzo quedó fascinada con la hija mayor de Crstiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cuando la nena publicó un video cantando en redes que se volvió viral.

Wanda quedó en shock tras escuchar la noticia.
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Quien subió las imágenes de la menor cantando fue la propia modelo, en donde se ve a Alana interpretando Vivo por ella, mientras escribió; “Mi pequeña gran estrella” y se llevó el like de la mujer de Lionel Messi.

No es la primera vez que la niña se muestra interpretando un tema sino que deslumbró a los casi 74 millones de seguidores. Fue con My Heart Will Go On de Celine Dion.

Los dos futbolistas coincidieron en su mejor momento jugando para los dos clubes más grandes de España, el FC Barcelona y el Real Madrid y durante 10 años compitieron por ganar la UEFA Champions League, múltiples Balones de Oro y batir todos los récords de goles.

Mundial 2026: Lionel Messi y los gestos en el partido ante Austria

Lionel Messi fue, otra vez, la figura del partido de Argentina. En el 2-0 ante Austria, la Pulga fue la figura estelar por lo hecho en la cancha, aunque quedó en el foco por algunos gestos al banco del rival. Mientras transcurría el partido, distintos videos en redes sociales capturaron al 10 hablando al banco de Austria, donde aparentemente lo estaban insultando. Los gestos no pasaron inadvertidos: cejas levantadas, montoncito y caras largas, y los usuarios rememoraron el famoso "¿qué mirás bobo?, andá pa' allá".

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