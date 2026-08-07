Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual: la Justicia ordenó pericias para él y la denunciante Tras la dura denuncia presentada por su prima, Lara Agustina Ledesma, la causa dio un giro decisivo al formalizarse la imputación contra el mediático. Agregar C5N en









La Justicia dio un paso clave al imputar formalmente al exparticipante de Gran Hermano. Redes sociales

La causa judicial contra Thiago Medina, a quien su prima denunció por abuso, tuvo un avance este viernes. El ex Gran Hermano quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

La prima del mediático, Lara Agustina Ledesma, lo denunció por los hechos ocurridos cuando la joven de 19 años era menor de edad. Los investigadores pidieron pericias psicológicas para ambas partes, tema que fue confirmado por el abogado de la denunciante, Rodolfo "Fito" Baqué.

El caso que involucra a la expareja de Daniela Celis tuvo un avance procesal importante, ya que se conoció la carátula legal exacta con la que está imputado: "Abuso sexual con acceso carnal", según revelaron en DDM, en América.

En este sentido, la imputación es una medida procesal que lo pone en situación de acusado en la investigación: "Que se lo impute no quiere decir que sea culpable, sino que está acusado", explicó el periodista Martín Candalaft.

Las evaluaciones psicológicas son las únicas pruebas que tendrán validez, ya que los abusos sucedieron cuando Ledesma tenía 12 años, por lo que el tiempo transcurrido inhabilita la posibilidad de recoger alguna muestra o rastro de la agresión sexual.