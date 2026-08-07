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Un futbolista de la Scaloneta fue visto solo en un exclusivo restaurante: la foto que generó polémica en redes

Un jugador de la Selección argentina fue visto durante la noche porteña y, al aparecer sin compañía, la imagen no tardó en generar polémica y todo tipo de especulaciones en las redes sociales.

Un jugador de la Selección fue visto durante la noche porteña y encendió la polemica.

Un jugador de la Selección fue visto durante la noche porteña y encendió la polemica.

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Leandro Paredes quedó en el centro de la escena luego de ser visto durante la noche porteña en un restaurante de la Costanera Norte. Lo que llamó la atención fue que el futbolista de la Selección argentina estaba solo y sin su esposa, Camila Galante. Su aparición no pasó inadvertida y rápidamente despertó comentarios en las redes sociales.

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Quien dio a conocer la información fue el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X. De acuerdo con la información que reveló, el volante central de Boca fue visto llegando solo a un exclusivo restaurante ubicado en la zona de Costanera.

"Leandro Paredes anoche por Costanera Norte. Me cuentan que salió solo. Fue a un restaurante de la zona", escribió el periodista junto a las imágenes en la que se puede ver al campeón del mundo.

La foto rápidamente despertó polémica en las redes sociales y comentarios alrededor de la vida privada del jugador. Mientras algunos usuarios cuestionaron al futbolista y alimentaron los rumores de una supuesta crisis con su pareja, otros salieron en defensa del campeón del mundo y remarcaron que no tiene nada de malo que salga solo o con amigos.

"No seas botón"; "¿Y qué tiene?"; "No me invitó, yo si lo veo en la calle sabés cómo lo besuqueo" y "Ahora una persona no puede salir a comer con amigos. Increíble", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

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