María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla" La cantante recuperó la libre utilización de su música luego de la aparición de un comunicado de su exmánager.







Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina. YouTube

La cantante María Becerra solucionó el problema con el uso de "La Nena de Argentina" y esto fue confirmado por su exmánager, quien se encargó de revelar que la música de la artista podrá seguir con este término sin pedir ningún permiso especial.

A través de sus historias de Instagram, José Mauricio Levy, exmánager de María Becerra, expresó: "El registro de 'La Nena de Argentina' se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y así proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo". Con estas palabras, se hizo eco de la información viral de hace algunos días y buscó dejar en claro cuál es el arreglo.

"La marca es de Maria Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su elección de cuando usarla o no, en su nueva etapa de canciones y álter egos, en su álbum, merchandising o shows", continuó. Así, dejó en claro que la ausencia de LNDA en las recientes producciones de la cantante se deben a una decisión personal y no legal.

José Mauricio Levy historia María Becerra La Nena de Argentina José Mauricio Levy aseguró que María Becerra sigue como dueña de La Nena de Argentina. Captura Instagram

Para finalizar, Levy agregó: "Los registrantes de las marcas no siempre son quienes tienen el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes. Siempre deben investigar antes de dar opiniones". Con todo esto, dejó mal parada a la usuaria @estudiomarcario en TikTok, quien se encargó de viralizar esta supuesta situación de María Becerra.

