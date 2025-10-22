IR A
IR A

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

La cantante recuperó la libre utilización de su música luego de la aparición de un comunicado de su exmánager.

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

YouTube
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.
Te puede interesar:

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

A través de sus historias de Instagram, José Mauricio Levy, exmánager de María Becerra, expresó: "El registro de 'La Nena de Argentina' se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y así proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo". Con estas palabras, se hizo eco de la información viral de hace algunos días y buscó dejar en claro cuál es el arreglo.

"La marca es de Maria Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su elección de cuando usarla o no, en su nueva etapa de canciones y álter egos, en su álbum, merchandising o shows", continuó. Así, dejó en claro que la ausencia de LNDA en las recientes producciones de la cantante se deben a una decisión personal y no legal.

José Mauricio Levy historia María Becerra La Nena de Argentina
José Mauricio Levy aseguró que María Becerra sigue como dueña de La Nena de Argentina.

José Mauricio Levy aseguró que María Becerra sigue como dueña de La Nena de Argentina.

Para finalizar, Levy agregó: "Los registrantes de las marcas no siempre son quienes tienen el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes. Siempre deben investigar antes de dar opiniones". Con todo esto, dejó mal parada a la usuaria @estudiomarcario en TikTok, quien se encargó de viralizar esta supuesta situación de María Becerra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 17 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 27 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 1 hora
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora