María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

La cantante María Becerra solucionó el problema con el uso de "La Nena de Argentina" y esto fue confirmado por su exmánager, quien se encargó de revelar que la música de la artista podrá seguir con este término sin pedir ningún permiso especial.
La cantante recuperó la libre utilización de su música luego de la aparición de un comunicado de su exmánager.
La cantante María Becerra solucionó el problema con el uso de "La Nena de Argentina" y esto fue confirmado por su exmánager, quien se encargó de revelar que la música de la artista podrá seguir con este término sin pedir ningún permiso especial.
A través de sus historias de Instagram, José Mauricio Levy, exmánager de María Becerra, expresó: "El registro de 'La Nena de Argentina' se realizó a mi nombre por cuestiones internas de la empresa que compartíamos y así proteger su mal uso. Y siempre lo supo todo el equipo". Con estas palabras, se hizo eco de la información viral de hace algunos días y buscó dejar en claro cuál es el arreglo.
"La marca es de Maria Becerra, no mía. Ella siempre pudo, puede y podrá usarla de por vida, sin tener que pedir permiso alguno. Es su elección de cuando usarla o no, en su nueva etapa de canciones y álter egos, en su álbum, merchandising o shows", continuó. Así, dejó en claro que la ausencia de LNDA en las recientes producciones de la cantante se deben a una decisión personal y no legal.
Para finalizar, Levy agregó: "Los registrantes de las marcas no siempre son quienes tienen el manejo de las mismas. No crean todo lo que se dice en redes. Siempre deben investigar antes de dar opiniones". Con todo esto, dejó mal parada a la usuaria @estudiomarcario en TikTok, quien se encargó de viralizar esta supuesta situación de María Becerra.
El conglomerado multinacional estadounidense Warner Bros. Discovery (WBD) anunció un nuevo aumento en su plataforma de streaming HBO Max y esto la convertirá en la más cara en Argentina, ya que quedará por encima de Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ y Netflix.
últimas noticias
Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicenaHace 17 minutos
Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"Hace 27 minutos
Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridadHace 1 hora
Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a AsiaHace 1 hora
En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financieraHace 1 hora