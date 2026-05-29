La cantante eligió para su equipo a un empresario con un reconocido pasado mediático. La información, revelada por un periodista, sorprendió a los integrantes del panel y rápidamente generó repercusión entre los fans.

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.

La cantante María Becerra eligió a Martín Baclini para que tome las riendas de su carrera artística, según reveló Pepe Ochoa en Bondi. La noticia llamó la atención debido al perfil mediático del empresario, conocido por su relación con Cinthia Fernández y las polémicas que marcaron aquella etapa. "Se quedaron todos de cara" , bromeó el periodista.

Tras dar a conocer la información, Ochoa explicó: “Se transformó en el business manager de ella”. Sin embargo, también hizo referencia al recorrido público de Baclini: “Trabajó muchos años en televisión, hizo teatro y tuvo algunas parejas famosas”, señaló.

Luego de los comentarios que generó la noticia y para la sorpresa del panel, el periodista explicó en detalle cómo Martín Baclini llegó a convertirse en una pieza clave dentro del equipo de María Becerra. Según contó, el vínculo comenzó hace aproximadamente un año, cuando el empresario se comunicó directamente con la cantante.

“Martín Baclini la llamó a María para manejarla y le dijo: ‘Yo creo que podemos potenciar tu negocio’”, relató Ochoa.

Tras varias conversaciones y negociaciones, la artista terminó aceptando la propuesta y le dio el visto bueno para que comenzara a involucrarse en sus negocios. Luego, el periodista detalló cómo quedó conformado el equipo de trabajo de la Nena de Argentina: “Natanael Real es su manager artístico y Martín es la persona que maneja todo el dinero y todos los negocios de María Becerra”.

En ese contexto, Ochoa aseguró que durante los últimos años Baclini se fue vinculando cada vez más con artistas y productores de la industria para interiorizarse en el rubro, “están trabajando codo a codo”, afirmó.

Después del impacto que causó la información, el periodista remarcó que el empresario decidió darle un giro profesional a su vida. Si bien siempre estuvo ligado al mundo de los negocios empresariales, también tuvo una etapa de fuerte exposición mediática. Sin embargo, hace algunos años optó por alejarse de las cámaras y enfocarse de lleno en proyectos que impulsarán su carrera empresarial.

Quién es Martin Baclini

Martín Baclini es un empresario famoso en Rosario, saltó a la fama por ser el novio de Cinthia Fernández y rápidamente se hizo un lugar en el medio. Durante ese período protagonizaron varias polémicas mediáticas vinculadas a la relación, las crisis de pareja y los conflictos alrededor de la amistad de Baclini con Luciana Salazar.

Sin embargo, en 2019 se separó de la mediática en medio de rumores de infidelidad y, casi al mismo tiempo, se alejó de la televisión para dedicarse de lleno a su empresa, El palacio de la oportunidad, un centro comercial, ubicado en su provincia natal.