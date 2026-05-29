29 de mayo de 2026 Inicio
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Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona recordó cómo fue la logística para despistar a las fanáticas del cantante cuando lo invitaron a participar de un asado en la casa de Villa Devoto.

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Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana.

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La empresaria Claudia Villafañe recordó cómo fue la logística para que Ricky Martin comiera un asado con Diego Maradona. Todo ocurrió en una vistia del cantante a Argentina y en una invitación del Diez a la casa familiar.

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.
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La mamá de Dalma y Gianinna Maradona reveló que todo ocurrió en la icónica casa de Villa Devoto, en Segurola y Habana. La misma de la frase del ídolo de fútbol a Julio César Toresani para pelear. “Lo metimos en el baúl”, confesó Villafañe.

La anécdota sorprendió a la conductora Jimena Monteverde, en La cocina rebelde, y a todo el piso. “Entramos directamente al garage para que nadie lo viera”, agregó. La empresaria remarcó que el artista había dado un recital en Obras Sanitarias, y la idea era ir todos juntos a una cena íntima a la casa del exjugador de Argentino Juniors.

“Las chicas tomaron taxis y se quedaron esperando, pero Diego salió y le pidió al taxista que bajaran la banderita, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar él en bajar”.

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El recuerdo de Ricky Martin por el fallecimento de Diego Maradona

Villafañe resaltó que Ricky Martin tenía una buena relación con Diego Maradona y que cada vez que participaba en Videomatch, Dalma y Gianinna iban al piso a verlo: “Siempre que estaba acá, las chicas iban a verlo”, reveló.

El día del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre del 2020, el cantante puertorriqueño eligió Instagram para despedirlo, compartiendo una fotografía de los años 90 y escribió: "Vuela alto amigo. Te extrañaremos. #Diego #Maradona”.

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