Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona

La empresaria Claudia Villafañe recordó cómo fue la logística para que Ricky Martin comiera un asado con Diego Maradona. Todo ocurrió en una vistia del cantante a Argentina y en una invitación del Diez a la casa familiar.
La mamá de Dalma y Gianinna Maradona recordó cómo fue la logística para despistar a las fanáticas del cantante cuando lo invitaron a participar de un asado en la casa de Villa Devoto.
La empresaria Claudia Villafañe recordó cómo fue la logística para que Ricky Martin comiera un asado con Diego Maradona. Todo ocurrió en una vistia del cantante a Argentina y en una invitación del Diez a la casa familiar.
La mamá de Dalma y Gianinna Maradona reveló que todo ocurrió en la icónica casa de Villa Devoto, en Segurola y Habana. La misma de la frase del ídolo de fútbol a Julio César Toresani para pelear. “Lo metimos en el baúl”, confesó Villafañe.
La anécdota sorprendió a la conductora Jimena Monteverde, en La cocina rebelde, y a todo el piso. “Entramos directamente al garage para que nadie lo viera”, agregó. La empresaria remarcó que el artista había dado un recital en Obras Sanitarias, y la idea era ir todos juntos a una cena íntima a la casa del exjugador de Argentino Juniors.
“Las chicas tomaron taxis y se quedaron esperando, pero Diego salió y le pidió al taxista que bajaran la banderita, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar él en bajar”.
Villafañe resaltó que Ricky Martin tenía una buena relación con Diego Maradona y que cada vez que participaba en Videomatch, Dalma y Gianinna iban al piso a verlo: “Siempre que estaba acá, las chicas iban a verlo”, reveló.
El día del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre del 2020, el cantante puertorriqueño eligió Instagram para despedirlo, compartiendo una fotografía de los años 90 y escribió: "Vuela alto amigo. Te extrañaremos. #Diego #Maradona”.