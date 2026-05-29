Claudia Villafañe dio detalles del operativo para llevar a Ricky Martin a comer con Diego Maradona La mamá de Dalma y Gianinna Maradona recordó cómo fue la logística para despistar a las fanáticas del cantante cuando lo invitaron a participar de un asado en la casa de Villa Devoto. Por Agregar C5N en









Diego Maradona y Ricky Martina en la casa de Segurola y Habana. Redes sociales

La empresaria Claudia Villafañe recordó cómo fue la logística para que Ricky Martin comiera un asado con Diego Maradona. Todo ocurrió en una vistia del cantante a Argentina y en una invitación del Diez a la casa familiar.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona reveló que todo ocurrió en la icónica casa de Villa Devoto, en Segurola y Habana. La misma de la frase del ídolo de fútbol a Julio César Toresani para pelear. “Lo metimos en el baúl”, confesó Villafañe.

La anécdota sorprendió a la conductora Jimena Monteverde, en La cocina rebelde, y a todo el piso. “Entramos directamente al garage para que nadie lo viera”, agregó. La empresaria remarcó que el artista había dado un recital en Obras Sanitarias, y la idea era ir todos juntos a una cena íntima a la casa del exjugador de Argentino Juniors.

“Las chicas tomaron taxis y se quedaron esperando, pero Diego salió y le pidió al taxista que bajaran la banderita, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar él en bajar”.

Embed LA ANÉCDOTA DE CLAUDIA VILLAFAÑE CON RICKY MARTIN



Durante el programa “La cocina rebelde”, Claudia contó que, después de asistir con Maradona a un recital en Obras del cantante puertorriqueño, lo llevaron a comer a su casa de Segurola, en el baúl del auto. pic.twitter.com/EAUNSD83yE — Yeca (@dameYeca) May 29, 2026