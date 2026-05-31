31 de mayo de 2026 Inicio
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El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

Bautista Vicuña debutó en el ring, compartió un video con detalles de la experiencia y recibió el respaldo de su madre.

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El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

Bautista Vicuña, hijo de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, tuvo su primera pelea amateur de boxeo y compartió la experiencia a través de un vlog de Youtube. Su madre realizó un posteo en sus redes sociales apoyando la carrera de su hijo.

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“Nueva cuenta, nuevo video”, escribió la modelo al difundir el contenido, donde el adolescente mostró los preparativos y las sensaciones previas al combate.

pampita

Antes de subir al ring, Bautista expresó su entusiasmo por concretar un objetivo que perseguía desde hacía años. “Esta es mi primera pelea. Yo boxeo hace cuatro años y esta va a ser la primera vez que lo haga en público. Estoy muy emocionado, me imagino que va a ser una locura, gane o pierda”, relató.

También destacó que ni Pampita ni Benjamín Vicuña lo habían visto competir hasta ahora: “Mi madre y mi padre nunca me vieron boxear, quizás se lleven una gran sorpresa”. Tras el enfrentamiento, el joven realizó una autocrítica y enumeró una serie de dificultades que, según explicó, condicionaron su rendimiento. Contó que su entrenador no pudo acompañarlo debido a una situación familiar y que se enteró de la noticia pocas horas antes del evento.

Además, señaló que llegó tarde al gimnasio, que no alcanzó el peso pactado y que debió resolver sobre la marcha cuestiones vinculadas a la preparación para la pelea. “No había desayunado, había llegado tarde al gimnasio, no había podido entrar bien en calor. No tenía mi entrenador, había dormido mal”, detalló.

Bautista reconoció que los nervios y la ansiedad influyeron en su desempeño durante los primeros minutos del combate. “Salí desesperado por ganar. Tenía ganas de que arranque y largar todo lo que sentía”, explicó al analizar su actuación sobre el ring.

Pese a los contratiempos, aseguró que la experiencia le dejó enseñanzas valiosas para el futuro. “Yo boxeaba mejor, pero largué todo en el primero. Podría haber planteado mejor la pelea y dar un mejor resultado. Pero aprendí un montón”, concluyó.

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