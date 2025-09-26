El look de María Becerra que dejó a todos sin palabras: top y hombros al descubierto

Durante su viaje a Europa, la cantante recorrió la capital francesa con un estilo que muchos seguidores compararon al de “Emily in Paris”. Incluso lo completó con la infaltable boina.

María Becerra no solo es una de las cantantes más importantes de Argentina, sino que también está consolidando su presencia a nivel internacional. Así lo demostró el reciente viaje a Europa: fue una de las invitadas al desfile de Carolina Herrera en Madrid, y luego recorrió París con un look que dejó a todos sin palabras.

La cantante, muy activa en redes sociales, compartió un video para mostrar su paseo por lugares emblemáticos como la Torre Eiffel y el Museo del Louvre. Para hacerlo, eligió un estilo que muchos de sus seguidores compararon con Emily in Paris: boina y top con un hombro al descubierto.

La parte superior del conjunto era un top negro de un solo hombro con un cuello irregular blanco, al que combinó con un short deportivo oversize también negro y con detalles blancos. Además, sumó una chaqueta negra que usó por debajo de los hombros para poder lucir el top.

El look se completó con una boina negra, el accesorio por excelencia en París, y zapatillas botitas del mismo color. Además, eligió unos lentes de sol de diseño futurista con marco gris y una cartera de color tostado y forma rectangular para redondear un estilo sporty chic que se llevó todas las miradas.

Denuncian que la nueva canción de María Becerra y Tini es un plagio

María Becerra y Tini lanzaron su nueva colaboración, Hasta que me enamoro, que fue un éxito entre los fans y rápidamente sumó miles de reproducciones. Sin embargo, no todos la recibieron con la misma alegría, ya que en las últimas horas surgió una acusación de plagio.

El productor y cantante Axel Ezequiel publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aseguró que parte del tema fue "robada" de una de sus obras. "María Becerra nos robó un tema y no sé si estoy delirando o no, pero voy a dejar que ustedes escuchen, juzguen y me digan si me volví loco o no", sostuvo.

Antes de comparar las dos canciones, explicó: "Hace unos meses hicimos este tema, lo registramos y lo publicamos. Ahora sale la nueva canción de María Becerra y Tini y el estribillo es idéntico". También señaló que hace un tiempo le envió varios de sus temas a Xross, el productor de Hasta que me enamoro.

"Fue llamativa la similitud entre el demo que enviamos y la canción que salió. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es parecido o yo me volví loco?", le preguntó a sus seguidores. Las opiniones estuvieron divididas: mientras algunos notaron el parecido, otros señalaron que se trata de un recurso muy utilizado en el género urbano.