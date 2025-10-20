María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

La cantante ya no puede decir el término y se generó una duda muy grande entre sus seguidores por esa razón.

La cantante María Becerra perdió el nombre "La Nena de Argentina" y dejó de utilizarlo en su música hace un tiempo , algo que llenó de preocupación a sus fanáticos y ahora quedó confirmada la razón por la que la quilmeña tuvo que prescindir de este icónico título tras muchos años .

A raíz de un video viral de @ estudiomarcario en TikTok, se reveló que la cantante no es la dueña de la marca registrada de "La Nena de Argentina" . Al ingresar al sitio web oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se puede observar que José Mauricio Levy es quien posee el 100% de los derechos del término en las canciones, en recitales, en indumentaria y más.

Este hombre era el mánager de la artista, y según informó el portal Billboard Argentina, María Becerra y José Mauricio Levy partieron caminos el lunes 11 de noviembre de 2024 . De esta manera, tiene sentido que la quilmeña haya optado por abandonar la utilización del término, ya que beneficia económicamente a él en lugar de a ella.

El exmánager de María Becerra se quedó con el 100% de "La Nena de Argentina".

Acta 4066787: difusión de audio , difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por internet, difusión de música , difusión digital de audio, emisión de música , entrega de música digital por telecomunicaciones, servicios de difusión de video y transmisión de música .

, difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por internet, , difusión digital de audio, , entrega de música digital por telecomunicaciones, servicios de difusión de video y . Acta 4066788: gestión artística de artistas del espectáculo , organización y presentación de espectáculos, producción de espectáculos musicales, representación de espectáculos en vivo y (representación de) espectáculos en directo.

, organización y presentación de espectáculos, producción de espectáculos musicales, representación de espectáculos en vivo y (representación de) espectáculos en directo. Acta 4184525: calzado, gorras y prendas de vestir.

Y algo que puede preocupar mucho a María Becerra es que los vencimientos son dentro de mucho tiempo, ya que los dos primeros son el 29 de mayo de 2033, mientras que el tercero es el 14 de junio de 2034. Por eso, lo más probable es que tenga que negociar con Levy para recuperar el poder sobre La Nena de Argentina.

