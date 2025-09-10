La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..." La cantante debutó como actriz en la serie spin-off de El marginal y sorprendió a todos con una inesperada revelación.







María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿. Redes sociales

La cantante María Becerra realizó una confesión hot en el set de la serie En el barro y no tardó en ser viral en redes sociales, ya que su personaje Cleo es uno de los más expuestos en la spin-off de Netflix y esto no hizo más que atraer todavía a más personas a la producción.

A través de un video oficial compartido por Netflix en sus distintas redes sociales, se pudo observar un detrás de escenas de En el barro centrado en la cantante oriunda de Quilmes. En el mismo, quien filmó el clip le preguntó cómo se sentía estar esposada y allí fue donde la intérprete de la canción 7 VIDAS realizó su sorpresiva confesión hot.

Ante esta consulta, María Becerra reveló: "No es la primera vez que estoy esposada... ¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?". Luego de contestarle esto, lanzó una fuerte carcajada y dejó en claro que se trataba de una broma, aunque esto estuvo directamente vinculado a lo que le tocó vivir a Cleo a lo largo de En el barro.

Embed tengo cositas de maría becerra pic.twitter.com/5CojcHwiur — (@putitobecerro) September 10, 2025 Es importante recordar que Becerra regresará en la segunda temporada de En el barro, la cual se especula que podría estrenarse en Netflix durante el verano de 2026. En la misma, ya está confirmado que llegarán nuevas actrices como Verónica Llinás, Eugenia "China" Suárez, Inés Estévez y Julieta Ortega, entre muchas otras.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco de Netflix La primera temporada de En el barro se convirtió en un fenómeno en Netflix y se consolidó rápidamente en el Top Ten de las series más vistas, lo que generó fuertes expectativas alrededor de su continuidad.

