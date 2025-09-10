IR A
La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

La cantante debutó como actriz en la serie spin-off de El marginal y sorprendió a todos con una inesperada revelación.

La cantante María Becerra realizó una confesión hot en el set de la serie En el barro y no tardó en ser viral en redes sociales, ya que su personaje Cleo es uno de los más expuestos en la spin-off de Netflix y esto no hizo más que atraer todavía a más personas a la producción.

María Becerra se sumará a La Voz.
María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

A través de un video oficial compartido por Netflix en sus distintas redes sociales, se pudo observar un detrás de escenas de En el barro centrado en la cantante oriunda de Quilmes. En el mismo, quien filmó el clip le preguntó cómo se sentía estar esposada y allí fue donde la intérprete de la canción 7 VIDAS realizó su sorpresiva confesión hot.

Ante esta consulta, María Becerra reveló: "No es la primera vez que estoy esposada... ¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?". Luego de contestarle esto, lanzó una fuerte carcajada y dejó en claro que se trataba de una broma, aunque esto estuvo directamente vinculado a lo que le tocó vivir a Cleo a lo largo de En el barro.

Es importante recordar que Becerra regresará en la segunda temporada de En el barro, la cual se especula que podría estrenarse en Netflix durante el verano de 2026. En la misma, ya está confirmado que llegarán nuevas actrices como Verónica Llinás, Eugenia "China" Suárez, Inés Estévez y Julieta Ortega, entre muchas otras.

En el barro
